L’anticipo della prima giornata del campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma venerdì 16 agosto 2024, allo stadio Rigamonti, e vede scendere in campo i padroni di casa del Brescia opposti al Palermo. Brescia-Palermo di Serie B: pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Brescia, allenata dal tecnico Daniele Gastaldello, lo scorso campionato è arrivata solo all’ottavo posto in nel campionato cadetto di Serie B e questa stagione cercherà di lottare per tornare in Serie A

Il Palermo invece lo scorso anno è arrivato sesto in classica, ma i bookmaker per questa nuova stagione hanno decretato i rosanero come la squadra favorita per la vittoria del campionato e per il salto in Serie A.

Pronostico Brescia-Palermo di Serie B

Partita che si preannuncia sulla carta molto equilibrata questa tra Brescia e Palermo, ed essendo anche il primo match di stagione e giocato al 16 di agosto, è una partita veramente difficile da pronosticare, ma prevediamo una partita ricca di reti segnate.

Pronostico GOL SI a quota 1.90 su Sisal

Quote Scommesse per Brescia-Palermo

Il match tra Brescia e Palermo non vede una squadra favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker italiani.

La vittoria dei padroni di casa del Brescia è offerta a quota 2.80 su Netbet e Goldbet, il pareggio inserito in lavagna a quota 3.20, la vittoria esterna del Palermo pagata a quota 2.50.