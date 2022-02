Poker Live: dal 3 al 6 marzo occasione unica col Tana delle Tigri FREEZEOUT

Tana delle Tigri Freezeout. Dal 3 al 6 Marzo 2022 presso il noto Casinò Perla a Nova Gorica in Slovenija andrà in scena la 23esima edizione del TANA delle TIGRI che per l’occasione torna alle origini, si giocherà in modalità FREEZEOUT, l’iscrizione sarà di 400€.

Tana delle Tigri Freezeout: occasione unica letteralmente

Nell’era degli eventi multiday e multi reentry, presentati da tutti gli organizzatori e ben visti da tutti i casinò, questa edizione del TANA è da considerarsi una occasione unica da non perdere, gli amanti del Poker potranno finalmente contare su un torneo dove tutti hanno le stesse possibilità di giocare a prescindere dal proprio portafogli e del tempo libero che possono dedicare a questo gioco.

Si parte tutti assieme il venerdì 4 marzo alle 20, un solo day1 e nessuna possibilità di re-entry, lo stack a disposizione è di 30 mila chips, si gioca in 3 giorni con la durata dei livelli di 40/50/60 minuti, la registrazione è aperta per i primi 14 livelli, i primi 10 livelli si giocheranno il venerdì sera e quindi sabato al day2 sarà possibile per eventuali nuovi giocatori ancora entrare per 4 livelli (il primo livello del day2, l’undicesimo, è solo il 400/800 BBA 800…quasi 40 blinds per chi entrerà in gioco il sabato).

Sono attesi oltre 200 giocatori, il freezeout non favorisce il formarsi di un montepremi gigantesco ma di estremamente positivo c’è la struttura del torneo che permette ad ognuno di applicare la propria strategia nei tempi che desidera, la struttura di gioco è altamente giocabile…sarà raro vedere degli allin preflop nei primi livelli di gioco!

Tana delle Tigri Freezeout: schedule e programma completo

Lo schedule di questa rassegna di tornei targata TANA delle TIGRI prevede il giovedì 3 marzo sera il torneo “Welcome to TANA” con buy-in molto basso di soli 60€ ed un montepremi GTD di 10.000€ (include 15 tickets main event), poi sabato alle 19 avrà inizio il Side Event da 200€ di buyin, su due giorni, da 30 minuti la durata dei livelli, 30.000 lo stack, modalità reentry per lasciare uno spazio anche ai gambler e sarà possibile iscriversi o rientrare fino al quarto livello di sabato.

Disponibilità tavoli permettendo verrà inserito anche un torneo la domenica pomeriggio, la direzione di gara vedrà sul momento.

Per gli amanti del Poker vero questo appuntamento è da non perdere, per il bingo in giro ci sono tante opportunità, vi aspettiamo al Perla per il TANA FREEZEOUT!

Come è andato lo scorso Tana?

PIW è sempre presente con gli aggiornamenti del Blog Live sul proprio sito, per darvi tutte le informazioni sul main event, giorno per giorno.

E’ stato così anche nell’ultimo Tana giocato, sempre a Nova Gorica, lo scorso settembre e vinto da Andrea Querin su Cosimo Bisogno.

FINAL TABLE TANA DELLE TIGRI

1- Querin Andrea €14.100*

2- Bisogno Cosimo €12.600*

3- Pitteri Luciano €11.200*

4- Lorello Salvatore €11.200*

5- Masci Armando €10.830*

6- **** €6.100

7- Ramacciotti Elia €5.200

8- Messina Vincenzo €4.400

9- Saviano Sergio €3.800

Leggi qui tutte le news sull’ultimo Tana delle Tigri.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.