Tana delle Tigri, aggiornamento alla prima pausa e chipcount parziale

Tana 4-6 marzo, i primi 4 livelli del main event sono andati in archivio e approfittiamo della prima pausa al torneo Tana delle Tigri per un veloce chipcount approssimativo tra i nomi più importanti in gioco, e anche i primi aggiornamenti sugli entries.

Tana 4-6 marzo: 178 iscritti alla prima pausa

Alla prima pausa gli iscritti al main event Tana delle Tigri Day 1 sono 178, e ricordiamo che parliamo di un torneo freezeout senza re-entry quindi parliamo di giocatori unici. La registrazione rimarrà aperta per tutto il Day 1 (si giocheranno 10 livelli in questa prima giornata) e nei primi 4 livelli del day 2 per chi volesse entrare più avanti. Nonostante fosse un torneo freezeout abbiamo avuto il primo eliminato dopo soli 3 minuti di gioco e pochissime mani.

Chipcount alla prima pausa

Ecco un primo approssimativo chipcount sui giocatori più noti presenti al torneo in corso al Perla. Man mano che il torneo continuerà andremo a pescare anche altri giocatori e chipleader. Al momento l’average è di 33K e al tavolo abbiamo 160 left. La struttura giocabile riprenderà con un livello 5 da 100/300 ante 300.

CHIPCOUNT BIG

Migliorini 36K

Saviani 35K

Testa 25K

Silvestrin 22K

Braccini 17K

Plevano 14K

Borea 13K

Poggi 10K

Lissi 6K

Continuate a seguire il BLOG LIVE e tutti gli aggiornamenti dal torneo qui su PIW.