Tana delle Tigri: alla seconda pausa 184 entries e nuovi volti noti

Tana 4-6 marzo, terminato il livello 8 del Day 1 Main Event Tana delle Tigri freezeout. Al momento abbiamo 184 entries e in 122 sono ancora in corsa. Abbiamo trovato altri volti noti in gioco dal Casino Perla.

Tana 4-6 marzo: seconda pausa di giornata

184 entries al momento al Main Event del Tana delle Tigri, anche se le registrazioni rimangono aperte fino al primi 4 livelli del Day 2 in programma domani. Intanto abbiamo trovato ai tavoli altri volti noti come Diego Testa e Luca Stevanato, ma anche un vecchio amico di PIW come Alessio Liscia che proprio prima della pausa ha centrato un bel piatto. Buon avvio per Maurizio Migliorini che viaggia verso i 100K di stack.

Dopo la pausa si riprenderà col livello 6, blinds 300/500 ante 500 per 40 minuti di livello, poi la prima giornata si chiuderà con il 10° e ultimo livello del Day 1.