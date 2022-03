Tana delle Tigri: il day 1 si chiude con Fabiola Di Francesco chipleader

Tana 4-6 marzo, va in archivio il day 1 del Main Event Tana delle Tigri dal Casino Perla di Nova Gorica. Domani si riprende col day 2 dalle ore 13:00 (la registrazione tardiva rimane aperta per i primi 4 livelli del day 2.

Tana 4-6 marzo: fine day 1, comanda Fabiola Di Francesco

Siamo arrivati al termine del Day1 del Main Event Tana delle Tigri con formula freezeout in gioco dal Casino Perla di Nova Gorica. Le registrazioni tardive saranno aperte per i primi 4 livelli del day 2. Al momento abbiamo 184 iscritti ovviamente unici (non ci sono re-entry) che hanno generato un montepremi di €66.240.

Al termine della prima giornata di gioco abbiamo 103 players left. Il chipleader è Fabiola Di Francesco che imbusta quasi 200K con average poco sopra ai 50K e stacca Andrea Lazzaro e Giuseppe Licciardi. Tra gli stack maggiori ancheTana 4-6 marzoin 4° posizione. Di seguito la top-10 del chipcount e altri nomi noti in corsa.

TANA DELLE TIGRI CHIPCOUNT DAY 1

1-Fabiola Di Francesco 191.800

2-Andrea Lazzaro 157,500

3-Giuseppe Licciardi 143,500

4-Maurizio Migliorini 137,300

5-Pietro Mancini 120,500

6-Mario Sepak 113,500

7-Mitja Rudolph 113,400

8-Jonni Mansutti 109,700

9-Artuso Spiridigliozzi 107,000

10-Fernando Amorelli 106,400

…

Luca Stevanato 84,700

Sergio Saviani 69,500

Andrea Nunes 51,100

Carlo Braccini 40,000

Diego Testa 31,400

Mattia Festa 25,200

Giorgio Silvestrin 21,100

Pasquale Plevano 20,400

Noi vi diamo appuntamento per domani alle ore 13:00 col day 2 del BLOG LIVE PIW con aggiornamenti in diretta dal casino Perla con la seconda giornata del Main Event del Tana delle Tigri Freezeout.