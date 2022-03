Tana delle Tigri, inizia il Day 2. Gallery fotografica dei protagonisti al tavolo

Tana 5 marzo, siamo arrivati al Day 2 del Main Event Tana delle Tigri in versione Freezeout. In gioco al momento abbiamo 106 players left su 189 entries, ma le registrazioni tardive sono ancora aperte per i primi 4 livelli. La struttura giocabile permette di entrare da competitivi anche al day 2. In foto la chipleader del day 1, Fabiola Di Francesco.

Tana 5 marzo: inizia il day 2

Vediamo una foto gallery dei protagonisti al tavolo. Si è ripartiti col Day 2 del Main Event Tana delle Tigri dal Casino Perla di Nova Gorica con il livello 11, blinds 400/800 ante 800. In gioco ci sono 106 players left su 189 entries, iscrizioni ancora aperte e struttura molto giocabile con average 68K.

Ma quale Ladies Event! Protagoniste in rosa al Main Event

Non solo la chipleader Fabiola Di Francesco si è messa in mostra al Day 1. Altre donne ai tavoli stanno continuando la corsa in questo Main Event.

Nelle ultime mani proprio Kyung Ok Choi è protagonista per l’eliminazione di Angelo Giannotti che era tra i più corti. All-in al flop di Giannotti con A-A, Choi chiama con J-8 di cuori su un board J-7-5. Turn 10, River J. La Choi rimane in corsa risalendo a 35K.