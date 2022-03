Tana delle Tigri: VIDEO inizio day 2 e Diego Testa sale subito

Tana 5 marzo, è iniziato il day2 del Main Event Tana delle Tigri. Ecco il video recap di presentazione con i protagonisti del day 2, tra loro anche Diego Testa che parte forte e risale con un paio di mani importanti.

Tana 5 marzo: Video presentazione Day 2

Tana 5 marzo: due colpi e Diego Testa sale a 120K

Due bei colpi per Diego Testa che si mette subito sopra al doppio dell’average con due mani ravvicinate molto importanti. Quella che lo fa salire a 70K è un colpo proprio con la chipleader Fabiola Di Francesco. Su un flop tutto a fiori Testa manda i resti con Q-4 a fiori per un colore flottato. Di Francesco chiama con doppia coppia ma non trova aiuti per il full su turn e river e Testa sale a 70K. Poco dopo un altro colpo lo fa decollare del tutto a 120K.

Mitja Rudolph sfiora i 200K

Bel colpo anche per Mitja Rudolph che si ritrova intorno alle 200K, su media 57K, dopo una grande mano con Angelo Albanese. Rudolph va in all in al turn su board 10-7-8-7. Rudolph muove i resti e viene chiamato da Albanese che ha flottato scala. Rudolph però mostra 7-8 per un full house vincente che lo fa volare tra i chipleader.