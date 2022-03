Tana delle Tigri: payout ufficiale, €15.000 al primo classificato

Tana 5 marzo, si sta giocando il livello 15 in questo day 2 del Main Event Tana delle Tigri in versione freezout. Ufficiali i 191 entries e ora anche il prizepool da €68.760. Vediamo il payout ufficiale.

Tana 5 marzo: payout ufficiale

Abbiamo il payout ufficiale del Main Event Tana delle Tigri. Saranno 23 i giocatori a premio ITM che si spartiranno i €68.760 di montepremi raccolto, per un minimo di €720. Raggiungere il tavolo finale vale almeno €2.200 mentre per il gradino basso del podio, oltre al mitico tigrotto, ci sono €7,500 mentre il secondo classificato, il runner up, incasserà €9.500. Al vincitore di questa edizione freezeout andranno invece €15.000.

PAYOUT

1- €15.000

2- €9.500

3- €7.500

4- €6.000

5- €4.800

6- €4.000

7- €3.300

8- €2.750

9- €2.220

10- €1.800

11- €1.400

12- €1.150

13- €1.150

14- €950

15- €950

16- €950

17- €820

18- €820

19- €820

20- €720

21- €720

22- €720

23- €720

Intervista a Claudio de Seriis

Ecco le parole di Claudio de Seriis, patron della CDS Event e il suo resoconto sul torneo che si sta svolgendo in questi giorni dal Casino Perla di Nova Gorica.