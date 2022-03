Tana delle Tigri: girandola di eliminazioni dopo la bolla. Vola Silvestrin

Tana 5 marzo, come sempre lo scoppio della bolla fa da spartiacque con il velocizzare le uscite, e in questo il Main Event Tana delle Tigri non fa differenza. In un livello sono usciti 8 giocatori e al momento siamo 15 left quando manca un livello e mezzo da giocare per il day 2.

Tana 5 marzo: ultimi livelli per il day 2

15 players left a un livello e mezzo dalla fine del day 2 del Tana delle Tigri, Main Event Freezeout. Lo scoppio della bolla ha velocizzato l’azione e le uscite, ma ci sono anche dei raddoppi, come nel caso di Andrea Sirigu che si porta sopra 500K raddoppiando su Andrej Alexandru Cheluta. Tutta l’azione pre-flop con il sardo Sirigu che va all in e Cheluta che chiama dopo averci pensato quasi 5 minuti prima del call. A-A per Sirigu, A-K per Cheluta e board che non regala colpi di scena.

Tra gli eliminati vanno segnalati Maurizio Migliorini ma anche l’amico di PIW, Carlo “Gubbio” Braccini che con 10-10 prova il raddoppio contro Giorgio Silvestrin che però gira K-K ed elimina Gubbio. Proprio Silvestrin è al momento il chipleader con più di 1 milione in chips quando la media è di 383K e i livelli sono 5.000/10.000, ante 10.000.

