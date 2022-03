Tana delle Tigri: inizia il final table con Giorgio Silvestrin chipleader

Tana 6 marzo, siamo arrivati al final day con 10 players left lungo il livello 25 ed è subito uscito il 10° classificato che apre al tavolo finale da 9 players del Tana delle Tigri.

Tana 6 marzo: Claudio Cannava eliminato, siamo al tavolo finale

Final day del Tana delle Tigri freezeout dal Casino Perla di Nova Gorica. Si riprendeva con 10 players left divisi su due tavoli in attesa dell’eliminazione che da il via al final table, e questa eliminazione arriva dopo poche mani con Claudio Cannava che si scontra con Giorgio Silvestrin che lo elimina. Per Cannava ci sono €1.800 di premio. Silvestrin domina come chipleader.

Ecco i protagonisti del tavolo finale e il chipcount.

Giorgio Silvestrin 1.380.000

Pasquale Delli Santi 925.000

Christian Guida 675.000

Mitja Rudolf 640.000

Andrea Sirigu 630.000

Simone Meloni 570.000

Alessandro Riviello 321.000

Nevis Alvisi 320.000

Luca Rasi 255.000

Payout del final table

PAYOUT

1- €15.000

2- €9.500

3- €7.500

4- €6.000

5- €4.800

6- €4.000

7- €3.300

8- €2.750

9- €2.220