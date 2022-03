Tana delle Tigri: intervista a Claudio de Seriis “a settembre nuova tappa”

Tana 6 marzo, il Main Event freezeout è ancora in corso ma abbiamo fatto un intervista al patron della CDS Events già al lavoro per il prossimo Tana delle Tigri, la 24esima edizione che si giocherà il prossimo settembre con cinque giorni di grande poker e tanti eventi. Torna il re-entry.

Tana 6 Marzo: intervista a Claudio de Seriis

Abbiamo scambiato due chiacchiere con Claudio de Seriis della CDS Events, tirando le somme di questa tappa freezeout che si sta concludendo, ma parlando anche del futuro visto che al Tana delle Tigri sono già al lavoro per la prossima edizione, la 24° che tornerà a settembre con 5 giorni di grande poker e il ritorno anche alla modalità re-entry per quanto riguarda il Main Event.

Le novità non finiscono qui visto che tra i tanti tornei in programma per la prossima tappa del Tana, ci sarà anche un bel torneo di Omaha su due giorni e con garantito. In tutto il montepremi garantito degli eventi è di €123.000.