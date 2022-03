Tana delle Tigri: si rimane con 6 players left. Out Alvisi, Rudolf e Riviello

Tana 6 marzo, prime eliminazioni al final table per i corti. Prima Nevis Alvisi e poi Mitja Rudolf salutano il tavolo finale del Main Event Tana delle Tigri in formula freezeout, in svolgimento al Casino Perla di Nova Gorica.

Tana 6 marzo: Nevis Alvisi primo eliminato al final table

In 9° posizione esce Nevis Alvisi che iniziava il final table tra i più corti e a cui non riesce il raddoppio contro Giorgio Silvestrin che continua a comandare il tavolo. Per Alvisi ci sono €2.220 di premio.

Fuori Mitja Rudolf in 8° posizione

Si continua con l’azione dello sloveno Mitja Rudolf che manda i resti un paio di volte senza essere chiamato. Rimasto corto manda i resti con A-10 e questa volta trova il call di 8-3 con un 8 di cuori. Sul board tra flop e turn arrivano 3 cuori e il colore si completa col bloody River che elimina Rudolph in 8° posizione per €2.750.

Sfortunato Alessandro Riviello in 7° posizione

Due mani eliminano Alessandro Riviello al 7° posto per €3.300. Prima manca il raddoppio con K-K contro 4-4 (4 al flop), poi la mano successiva da molto corto torna a mandare la vasca con Q-J e domina il J-5 di Delli Santi che però ha il 5 di cuori e sul board si materializzano 4 cuori per il colore che costa l’uscita a Riviello.