Tana delle Tigri: eliminati Rasi e Guida, si rimane in 4 al final table

Tana 6 marzo, si rimane in 4 giocatori al final table del Main Event Tana delle Tigri in versione freezeout dal Casino Perla di Nova Gorica dopo le ultime 2 eliminazioni di Luca Rasi e Christian Guida.

Tana 6 marzo: eliminato Luca Rasi

Esce in 6° posizione per €4.000 di premio Luca Rasi che iniziava il final table come ultimo in chips. Il giocatore di Latina ha retto fino al 6° posto quando sempre da corto ha mandato in resti con K-J su un flop con un K. Lo chiama Delli Santi che a sua volta ha un K, ma ha un kicker migliore con la Q. Niente aiuti su turn e River e Rasi lascia il torneo

I sei non reggono, Christian Guida out al 5° posto

In 5° posizione si arrende Christian Guida che manda i resti con coppia di 6 e trova il call di A-J che trova un Jack al turn fatale per Guida che si consola con un premio da €4.800.