Poker Live 20 dicembre 2022. Enrico Camosci chiude col botto l’EPT Praga, sfiorando la picchetta all’evento 6-max dove chiude da runner up. Siamo al tavolo finale del WPT World Championship dei record e al comando del chipcount c’è Benny Glaser (foto by wpt.com)

EPT Praga, sfiorata la chiusura col botto con Enrico Camosci 2°

Ancora EPT Praga, dopo aver visto il vincitore del Main Event e anche degli altri eventi principali, ci rimaneva solo il finale del €5.150 6-Max, ultimo evento che ha richiamato 51 giocatori. Tra loro Enrico Camosci, volto ormai noto anche all’estero. Il bolognese chiude al 2° posto per €53.180, sfiorando la picchetta che alla fine va al tunisino Maher Nouira che incassa anche la prima moneta da €80.380.

Da segnalare anche un big come Samuel Greenwood sul gradino basso del podio per €35.870. Da Praga è davvero tutto, prossimo appuntamento EPT a gennaio per la prima volta a Parigi.

FINAL TABLE 6-MAX

1 Maher Nouira Tunisia €80.380

2 Enrico Camosci Malta €53.180

3 Samuel Greenwood Canada €35.870

4 Tauan De Oliveira Naves Brazil €27.210

5 Toni Jeremias Kaukua Finland €21.020

6 Gary Joseph Thompson Ireland €16.700

7 Motoyoshi Okamura Japan €12.990

Poker Live 20 dicembre 2022: gli italiani mollano al

Torniamo anche a parlare del World Poker Tour visto che al Wynn Casino di Las Vegas continua la finale da record del $10.400 WPT World Championship che ha richiamato 2.960 giocatori per un prizepool mai così alto, $29.008.000. Si gioca per una prima moneta da 4.136.000 dollari.

In corsa c’erano anche alcuni giocatori italiani. Il primo eliminato è Andrea Buonocore che si piazza al 309° posto per $18.400 di premio. ITM anche per Luigi Shehadeh al 202° posto per 20.700 dollari. Come avevamo detto c’erano poi un paio di azzurri che avevano passato le prime giornate, ma si sono fermati al day3; si tratta di Fausto Tantillo e Davide Suriano rispettivamente 86° (€41.250) e 62° (€61.350).

Poker Live 20 dicembre 2022: chipcount final table WPT

Ci attende un final table spettacolare, come sempre nel formato 6-max per il WPT. Il chipleader è Benny Glaser, giocatore che in carriera ha vinto più di $3.6 milioni di dollari e vanta 4 braccialetti WSOP al braccio, ma mai un affermazione importante al WPT. Lo segue Eliot Hudon che non ha nemmeno un piazzamento WPT in carriera ($205,342 di vincite totali in carriera, best cash i $113,800, vinti al $1,150 No Limit Hold’em Main Event, Playground Poker Club.

Tutti gli altri sono smaccatissimi, ad iniziare dal 3° nel chipcount, Adam Adler, che riprenderà con 17 big blind. Ancora più difficile la situazione di Frank Funaro, giocatore comunque esperto che ha quasi un milione di dollari di vincite in carriera e anche un braccialetto dell’edizione 2022 delle WSOP Online. Raddoppierà il suo bottino visto che approdare a questo final table vale già più di 1 milione di dollari in tasca.

I più corti sono Jean-Claude Moussa (un 4° posto al 2019 WPT LA Poker Classic e un 5° al 2010 WPT LA Poker Classic sono i suoi migliori piazzamenti in carriera per $863,094 di vincite totali) e Colton Blomberg che dovrà fare i miracoli ripartendo dai suoi 9BB totali.

CHIPCOUNT FINAL TABLE WPT

Benny Glaser 133,600,000

Eliot Hudon 80,800,000

Adam Adler 27,200,000

Frank Funaro 21,100,000

Jean-Claude Moussa 19,000,000

Colton Blomberg 14,000,000

Intanto segnaliamo la vittoria di Dylan Linde al $10,500 High Roller che ha visto la partecipazione di 144 giocatori, e per il campione c’è una bella prima moneta da $434,304.