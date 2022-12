Finale Poker Go Tour 2022. Jason Koon (foto by PokerGO) chiude l’anno incassando un altro mezzo milione di dollari che gli permette di superare un certo Erik Seidel nella all time money list col successo alla finalissima del Poker Go Tour.

Finale Poker Go Tour 2022: Jason Koon chiude alla grande l’anno

Al Casinò Aria di Las Vegas è andata in scena la consueta finalissima del Poker Go Tour con 21 giocatori invitati in base ai punti guadagnati durante l’anno, e il migliore è stato Jason Koon che incassa un altro mezzo milione di dollari che lo porta a 42,3 milioni vinti in carriera, superando così anche Erik Seidel e portandosi al 5° posto dell’All Time Money List, dietro solo a Justin Bonomo, Bryn Kenney, Daniel Negreanu e Stephen Chidwick.

In questo 2022 Koon aveva vinto la finale del Poker Masters da 50.000 dollari di buyin, per una prima moneta da 666.000 dollari. Non dimentichiamo poi la recente impresa al Poker High Stakes Duel contro Phil Hellmuth: un heads che gli ha permesso di incassare altri 1.6 milioni di dollari.

Il tavolo finale e le parole di Jason Koon

Tavolo finale eccezionale ovviamente. Il primo ad uscire in 6° posizione è Chad Eveslage (giocatore dell’anno per WPT) seguito da Stephen Chidwick che si presentava come migliore nella classifica punti PGT. Dopo il runner up di qualche giorno fa al WPT Championship, Benny Glaser si ferma al 4° posto in questo torneo.

Sul gradino basso del podio Nick Petrangelo, eliminato da Sean Winter che grazie a quel colpo inizia il testa a testa finale con circa il doppio rispetto alle chips di Koon che però rimonta e vince l’heads up finale che vale altri 500K.

Queste le parole di Koon: “Vincere in questi eventi zeppi di grandissimi campioni non è mai facile. Nemmeno sé ti presenti con il 57% delle chips in gioco al tavolo finale, come è capitato a me oggi. Non puoi abbassare la guardia in nessun momento e sai bene che da tre left in poi gli stack salgono e scendono con una facilità disarmante. Per fortuna oggi è andata come volevo e questo premio mette il sigillo alla mia annata. Con il risultato di oggi salgo al quinto posto nell’All Time Money List e scavalco un grande amico e mentore come Erik Seidel. Per me resta un grande esempio da seguire e una persona con cui parlare per crescere in questa disciplina. Essere davanti a lui in questo momento è una cosa che non mi sembra neanche vera”.