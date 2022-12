High Stakes Duel PokerGO. Jason Koon vince la sfida heads up con Phil Hellmuth che vale 1.6 milioni di dollari, e peggiora il record di Poker Brad a 9-2, che fino a poco tempo fa sembrava imbattibile su questo format.

Jason Koon è entrato in scena nel format High Stakes Duel dal round 5, pagando $800.000 per sedersi, e prendendo il posto di Scott Seiver che aveva perso il 4° round contro Phil Hellmuth. Un Poker Brat che si presentava a questa sfida quasi da imbattuto in questo show, con un record di 9-1.

Koon gli ha impartito una severa sconfitta portando a casa $1.6 milioni di dollari. Il primo colpo lo mette a segno quando su rilancio di Phil Hellmuth da 260K con Q-6, trova il re-raise all-in di Koon (K-K) che costringe al fold Hellmuth che si trova ora con la metà delle chips di Koon.

Il vero cambio di passo lo vediamo dopo un oretta di partita quando Koon inizia a centrare una serie di piatti e una serie di ottime mani d’apertura rispetto ad Hellmuth che prova a reagire con l’aggressività ma non viene ripagato. Anzi, in una mano rilancia con Q-J ma perde un altro piatto mostruoso contro A-Q di Koon che vince con Asso carta alta.

Hellmuth card dead e tiltato. Ora a chi tocca?

La fortuna non assiste Poker Brat decisamente a credito con la fortuna per le mani che gli vengono girate. Koon non solo gioca bene, ma vede anche una grande quantità di ottime carte e punti che portano Hellmuth a sbroccare come suo solito, imprecando contro la fortuna del suo avversario.

La mano che chiude la contesa vede Koon aprire di 12K con Q-8. Hellmuth rilancia a 35K con A-K e Koon decide di metterlo ai resti. Hellmuth chiama e sul board si materializza subito una regina che da la vittoria a Koon (Q-10-4-10-3 il board completo).

Una vittoria che vale 1.6 milioni di dollari per Koon che ora è il campione in carica e dovrà aspettare la decisione di Hellmuth che avrà la priorità per chiedere la rivincita, ma in questo caso dovrà pagare un buy-in non proprio comodo da $1.6 milioni visto che il format prevede che si parta da $50.000 e si vada a raddoppiare il buy-in ogni round.

Se Hellmuth si ritirerà bisognerà capire se ci sarà qualcuno che vorrà pagare questa cifra enorme per giocare il round 6 contro Koon. Due nomi caldi che potrebbero entrare nel duello ed accedere la sfida con Koon sono Wiktor Malinowski e Dan Smith.