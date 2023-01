Daniel Negreanu side bet. Nel mondo del poker le Side bet, scommesse di contorno, sono un must e con l’inizio dell’anno nuovo non poteva mancare la scommessa di Kid Poker. Il canadese è sempre molto attivo in queste cose, e ha scommesso su se stesso quest’anno.

Daniel Negreanu side bet: il canadese punta su se stesso

La nuova scommessa di Daniel Negreanu, stella mondiale del poker live, per il 2023 è su se stesso. Una bella carica di ottimismo per Kid Poker che punta su di lui come miglior giocatore del 2023 nel circuito del PokerGo Tour, serie di tornei di altissimo livello (e buy-in esosi che vanno dai 5K ai 250K0), ovvero highstakes con field ristretti che si giocano durante tutto l’anno a Las Vegas (e non solo).

Le regole per scommettere contro Kid Poker

Ecco alcune regole se volete puntare contro Negreanu. Il 6 volte campione del mondo WSOP accetterà puntate da almeno 5.000 dollari e gli utenti potranno scegliere qualsiasi altro giocatore che secondo loro potrà fare meglio di Kid Poker. Ci sarà anche un tetto di puntata per singolo giocatore (25K). In pratica se alcuni utenti punteranno un totale di 25K su un determinato giocatore (per esempio sul campione in carica del POY al PokerGO Tour, Stephen Chidwic), Negreanu non accetterà più puntate su quel giocatore.

Un altro punto da chiarire è che i tornei presi in considerazione non saranno tutti quelli della PokerGo, ma solo gli eventi che si giocheranno nei PokerGo Studios TV del Casinò Aria di Las Vegas. Del resto nel 2022 si sono giocati la bellezza di 174 tornei di questo circuito in giro per il mondo.

Il tempo stringe, la stagione della PokerGO inizia l’11 gennaio con gli High Roller al casinò Aria di Las Vegas (quindi già validi per la side bet di Negreanu) Si giocheranno 8 tornei esclusivi (4 hanno un buy-in da $10.000, uno da $15.000, un paio saranno da $25.000 e poi il Main Event da $50.000).