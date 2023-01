Poker Live 9 gennaio 2023. Tanto da parlare sul poker live del fine settimana, tra IPO San Marino da record (ma dopo una domenica di problemi tecnici) e anche WSOPC Mini Main da record e con due azzurri ancora in corsa, fino ad andare negli States dove è tornato il Borgata.

Poker Live 9 gennaio 2023: IPO San Marino da record

Iniziamo dal torneo più vicino geograficamente, e parliamo del Main Event €550 IPO San Marino che ha segnato un record per la location sul monte titano, con 2.524 entries. Numeri non ancora definitivi visto che nella giornata di domenica si doveva giocare un ultimo flight di qualificazione in versione turbo, ma a San Marino sembra che non si sia giocato per un problema tecnico. Vi faremo sapere ulteriori informazioni nel prossimo report di aggiornamento sull’Italian Poker Open.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Italian Poker Open, vediamo i chipcount dei day1 che si sono giocati:

TOP-10 DAY1E

CERQUA FEDERICO 576000

GAIULLI GIOVANNI BATTISTA 556000

PEZZANO DANIELE 470000

CHIOFALO GIOVANNI 459000

CORLEONE RICCARDO 448000

KOLEGA NIKOLA 410000

SKRINYAR GABORENDRE 403000

ROBOSCHI ROMICA DANIEL 403000

CIGLIANO DAVIDE 398000

KARADAGLIS STYLIANOS 389000

TOP-10 DAY1F

MAUCERI MASSIMILIANO 721000

CARNEVALE CLAUDIO 640000

CRISPINO MARCO 596000

MANFRE DAVIDE 596000

MIGLIORINI MASSIMILIANO 476000

CUOMO DANIELE 454000

DIANA LUIGI 392000

ROMANO DOMENICO 389000

LOVASCIO EMANUELE 386000

SALVATORE GIOVANNI 345000

Aggiornamento IPO e comunicazione dell’organizzazione

E’ arrivata una comunicazione dall’organizzazione dell’Italian Poker Open e della Giochi del Titano per i problemi riscontrati domenica:

“Per anomalie imprevedibili riscontrate al software gestionale e di casaa, è stato deciso dalla direzione che, per tutela e salvaguardia del gioro in tutte le sue dinamiche, la chiusura del day2 è stata anticipata di quattro ore. Il torneo riprenderà il 09/01/23 dal livello 6.000/12.000 alle ore 15 come da programma.

In relazione a quanto sopra, la Giochi del Titano, in virtù dell’attenzione sempre riversata nei confronti dei propri giocatori, del suo buon nome e della professionalità con cui affronta da sempre ogni criticità, ha deciso di aggiungere al già ricco montepremi, ulteriori €8.559.

Quindi, come comunicato ieri notte prima della chiusura delle buste, tutti i giocatori presenti oggi al day3 saranno a premio. Vi ringraziamo della Vostra attenzione”.

Poker Live 9 gennaio 2023: WSOPC Mini Main Event, altro record

Al King’s Casinò di Rozvavod continuano le WSOP Circuito col €250 Mini Main Event da record. Ci sono stati ben 7 flight iniziali che hanno richiamato un totale di 3.553 giocatori che hanno permesso di portare il montepremi a €759.453, superando ampiamente il garantito che era stato fissato a 500K.

In 355 si sono qualificati al day2, tutti già a premio per un cash minimo di €400 mentre il vincitore porterà a casa una prima moneta da €112.500. A fine del day2 ritroviamo ancora 28 players left e tra loro sognano anche due azzurri: Francesco Senna (tra i primi del chipcount con 9.6 milioni) e Daniel Franzelin (più corto con 2.9 milioni). Il chipleade è Alex Junker che domina con 22 milioni in gettoni.

Al King’s ha preso il via anche l’evento #2 delle WSOPC. Il €660 Fifty Satck €100.000 GTD che ha visto la partecipazione di 297 giocatori per quasi 170K di prizepool. In palio ci sono anche due ticket da 10.350€ (Main Event WSOPE 2023) per i primi 2. Hanno superato il taglio 62 giocatori che si ritroveranno al day2, e tra loro tre italiani: Vincenzo Cascone (370.000), Enrico Campanile (296.000) e Simone Miracoli (149.000).

The Return Borgata, Bin Weng vince 1 milione di dollari

Passiamo dall’altra parte dell’oceano dove è tornato un torneo storico, parliamo del $5.300 The Return Borgata. Anche questo torneo ha avuto un grande successo visto che il garantito da $3 milioni è stato spazzato via grazie a 1.142 entries che hanno prodotto un prizepool da $5,538,700 e un primo premio milionario.

Infatti Bin Weng ha portato a casa 1 milione di dollari tondo tondo, grazie alla vittoria di questo Main Event, dopo un deal col secondo classificato, Sundiata Devore che incassa $926,128. Sul gradino basso del podio riconosciamo Joe McKeehen che si fa bastare 440K di premio.

FINAL TABLE THE RETURN BORGATA

1 Bin Weng Philadelphia, PA $1,000,000*

2 Sundiata Devore Brooklyn, NY $926,128*

3 Joe McKeehen North Wales, PA $440,327

4 Jonathan Borenstein Teaneck, NJ $368,324

5 Justin Saliba Las Vegas, NV $304,629

6 Lanny Vaysman Rego Park, NY $246,472

7 Christopher Ng Monticello, NY $193,855

8 Sam Laskowitz Bayport, NY $144,006