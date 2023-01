Poker Live 10 gennaio 2023. A IPO San Marino si è tornati a giocare e al day4 approdano solo 22 giocatori, con Giovanni Giudice chipleader. Alle WSOP Circuit in Repubblica Ceca si sono conclusi i primi 3 tornei che hanno dato i primi 3 anelli. Niente da fare per Francesco Senna che si ferma al 14° posto nel Mini Main da record.

Poker Live 10 gennaio 2023: IPO San Marino

Dopo il day2 di domenica che è stato interrotto prima del dovuto per un problema tecnico e nella giornata di ieri si è giocato un lungo day3 con tutti i giocatori già a premio, e che ha visto ben 278 eliminazioni, lasciando al tavolo solo 22 players left in corsa per il €550 IPO San Marino.

Giovanni Giudice ripartirà davanti a tutti da chipleader con 14.3 milioni, seguito da Filippo Bechini con 13.4 milioni poi c’è un bello stacco col terzo in classifica, Vasyl Palandiuk con 10.2 milioni e anche fortunato nell’occasione che lo ha visto eliminare con K-Q Luigi D’Alterio con K-K.

TOP-10 CHIPCOUNT

GIUDICE GIOVANNI 14380000

BECHINI FILIPPO 13450000

PALANDIUK VASYL 10225000

POBIRCI VICTORREMUS 9910000

DAVANZO ARMANDO 8265000

MALASHEVSKI STOYAN 780000

0CODA FABIO 7035000

SAFTICH ANDREA 6550000

PASCUCCI SIMONE 5295000

MARRONE ANGELO 5240000

Francesco Senna si arrende al 14° posto del Mini Main WSOPC

Al Kings Casino di Rozvadov continuano le WSOP Circuit che hanno attribuito il primo anello, quello del €250 Mini Main Event che ha aperto questa kermesse con un grande successo da 3.553 entries. Ieri in corsa ancora due italiani. Il primo a mollare è Daniel Frenzelin che riprendeva da corto e non riesce a ribaltare la situazione uscendo al 25° posto per €2.532 di premio.

Avanza fino al 14° posto invece Francesco Senna che incassa €5.099. L’anello e la prima moneta da €112.100 vanno ad Alpen Traum, tedesco tanto per cambiare, e davanti al connazionale Andy Dufresne.

Si è concluso anche l’evento #2 €660 Fifty Stack con un prizepool vicino ai 170K, diviso tra 31 giocatori a premio. Simone Miracoli è l’unico azzurro ITM al 26° posto per €1.456 di premio. La vittoria va al norvegese Erik Borkvik.

Finale anche per l’evento #3 €400 PLO Bounty con 131 entries e il migliore è stato il giocatore di casa, Marek Rous, che incassa la prima moneta da €14.197. Un solo azzurro tra i 20 ITM, si tratta di Nicola Potenza; il suo 10° posto gli vale €1.183 di premio.