WSOPC 12 gennaio 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti da Rozvadov dove continuano le WSOP Circuit con una serie di eventi che hanno visto protagonisti anche gli azzurri Marco Di Persio e Dario Quattrucci, intanto a Las Vegas è iniziato uno spettacolare Poker Go Tour.

WSOPC 12 gennaio 2023: Di Persio ITM, Quadrucci al final day del Lucky 7

Continuano le World Series of Poker Circuit con la serie di tornei dal King’s Casinò in Repubblica Ceca, ormai consueta location per il WSOPC che ha completato l’evento #4 €550 PLO-NLH Mixed che ha visto la partecipazione di 178 giocatori e il migliore è stato il player di casa, Michal Mrakes, che ha portato a casa anello e prima moneta da €20.292. Piazzamento ITM per Marco Di Persio che quando si parla di Omaha è sempre in prima linea tra i giocatori italiani e si piazza al 20° posto per €1.099, appena dopo lo scoppio della bolla.

Continua invece il €777 Lucky 7S che ha visto 114 entries per €104.777 di montepremi con due ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023 per i primi due classificati. In 26 players left, tutti già a premio, passano al final day e tra loro anche Dario Quattrucci che ha imbustato 230K chips che lo tengono in piena corsa per l’anello, anche se ben distante dal chipleader lituano Gytis Bernatavicius (701.000).

Poker Go Tour: si inizia col botto a Las Vegas

L’altro giorno vi avevamo parlato della prop bet di Daniel Negreanu sui ricchi e spettacolari tornei del Poker Go Tour iniziato all’Aria Casino di Las Vegas in questi giorni col primo grande torneo che ha visto proprio Kid-Poker far scoppiare la bolla, anche se il canadese è uscito poco dopo per un premio minimo ($18.00).

Stiamo parlando del $10.000 NLH High Roller che ha richiamato 90 campionissimi mondiali del poker live per un prizepool da 900K. Insomma, si parte col botto per questo circuito high stakes. Il day1 si è completato una volta lasciati in gioco solo 7 giocatori che si ritroveranno oggi con David Peters a comandare le operazioni al comando del chipcount con 3.8 milioni, staccando per bene anche il secondo, Alex Foxen con 2 milioni.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

David Peters 3.865.000

Alex Foxen 2.010.000

Orpen Kisacikoglu 1.755.000

Adrian Mateos 1.390.000

Anthony Hu 960.000

Joseph Cheong 915.000

Sean Winter 360.000