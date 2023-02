Pgt Mixed Games 2023, John Monnette porta a casa l’evento 8-Game dopo aver chiuso al 4° posto il Triple Stud Mix vinco da Eli Elezra il giorno prima. Monnette si ritrova al comando della classifica speciale di questa serie di eventi per variantisti top.

Pgt Mixed Games 2023: John Monnette vince l’8 Game

John Monnette scatenato al Pgt Mixed Games; dopo aver chiuso al 4° posto l’evento 3 $10,3000 Triple Stud Mix per $60.000 di premio (torneo poi vinto dal mitico Eli Elezra), si è portato a casa anche il $10,300 8-Game dopo aver vinto l’heads-up finale contro Albert Daher per altri $211.200, testa a testa finale che i due avevano messo in pausa per un paio di giorni, in modo da prendere parte anche ad altri eventi. Del resto Monette è uno specialista delle varianti, e vanta anche dei braccialetti WSOP in varie discipline.

Monnette si ritrova anche al comando della classifica PGT Mixed Games. Queste le parole di John rilasciate a Pgt News: “È stato strano aver giocato con questo delay. Ho iniziato la partita heads-up in grande vantaggio. Poi si è creato un po’ di equilibrio e la chip lead si è spostata avanti e indietro. Ma quando siamo ripartiti avevo molta meno pressione addosso”.

Risultati Finali Evento 2

Ecco i piazzamenti a premio dell’evento #2 vinto da Monette:

1st John Monnette United States $211,200

2nd Albert Daher Lebanon $149,600

3rd Brian Rast United States $105,600

4th Craig Chait United States $88,000

5th Damjan Radanov United States $70,400

6th Mike Thorpe United States $52,800

7th Chris Vitch United States $44,000

8th Michael Noori United States $35,200

9th Anthony Zinno United States $35,200

10th Mike Wattel United States $26,400

11th Jeff Madsen United States $26,400

12th Benny Glaser England $17,600

13th Billy O’Neil United States $17,600