Poker Live 28 febbraio 2023. Momento magico per il poker in Romania. Dopo la vittoria di Razvan Belea al Main event EPT Parigi 2023, arriva anche il successo di Eusebiu Jalba (in foto by King’s Resort) alle German Poker Masters di Rozvadov. Piazzamento ITM per l’azzurro Vincenzo Trazza.

Poker Live 28 febbraio 2023: ancora un successo rumeno

Non sarà la prima moneta da 1.1 milioni di euro vinta da Razvan Belea a Parigi, ma un altro rumeno fa un bel colpo nel mondo del poker live. Al King’s Casino di Rozvadov si è concluso il German Poker Masters 2023 con la vittoria di Eusebiu Jalba che con un buy-in di soli €250, porta a casa una prima moneta da 103.069 euro.

Si ferma al 2° posto il tedesco Andreas Eller che incassa 61.900 euro, davanti al connazionale Sascha Neunaber terzo per 46.621 euro.

Vincenzo Trezza il migliore degli azzurri

Al torneo, a cui hanno partecipato 2.981 giocatori (compresi i re-entry), per un ricco montepremi di 623.029 euro, hanno partecipato anche diversi giocatori italiani. In 16 sono arrivati a premio, e il migliore della truppa azzurra è stato Vincenzo Trezza che chiude al 15° posto per €4.610.

TOP-10 GERMAN POKER MASTERS

1 Eusebiu Nicolae Jalba Romania € 103.069

2 Andreas Eller Germany € 61.900

3 Sascha Neunaber Germany € 46.261

4 Jonathan Paul Humphrey United Kingdom € 36.343

5 Michael Alexander Mandl Germany € 31.324

6 Miroslav Salaj Slovakia € 27.134

7 Pawel Zawadowicz Poland € 12.833

8 Chris44 Germany € 9.051

9 Marco Antonio Natalino Germany € 6.915

10 Carl Marc Georges Dit Soudril France € 5.787