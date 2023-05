Poker Live 22 maggio 2023. Alle Triton Series di Cipro Ramin Hajiyev vince il torneo da 200K (Patrick Antonius 3°) e siamo arrivati ad uno spettacolare final table. In Belgio Paolo Calculli chiude al 7° posto, niente da fare per gli azzurri anche a Malta dove la spunta Brenden Oystein. Sono iniziate le ISOP con un ottima affluenza all’evento DEEP.

Triton Series: Ramin Hajiyev vince il 200K. Spettacolo al final table Main Event

Si è concluso lo spettacolare $200.000 Luxon Invitational a Cipro, dove continuano le Triton Series che hanno richiamato tanti big nell’isola del Mediterraneo. Tra loro Patrik Antonius su cui erano puntati i riflettori di questo final table, col finnico che alla fine si è dovuto accontentare di una 3° piazza che gli vale comunque $2,100,000.

Una volta eliminato Antonius arriva un deal tra Ramin Hajiyev e Tobias Duthweiler. Il campione dell’Azerbaijan incassa $4,122,554 mentre al tedesco runner up vanno $3,606,446.

FINAL TABLE TRITON 200K

1 – Ramin Hajiyev, Azerbaijan – $4,122,554*

2 – Tobias Duthweiler, Germany – $3,606,446*

3 – Patrik Antonius, Finland – $2,100,000

4 – Sean Winter, USA – $1,640,000

5 – Punnat Punsri, Thailand – $1,325,000

6 – Kiat Lee, Malaysia – $1,030,000

7 – Sosia Jiang, New Zealand – $820,000

8 – Wai Kin Yong, Malaysia – $636,000

9 – Ben Heath, UK – $481,000

L’attenzione ora si sposta sul $100.000 Main Event che è iniziato e ha concluso la prima giornata. 101 iscritti per un montepremi complessivo di 10.100.000 dollari che finirà ai primi 15 IT, con un premio minimo di 175.000 dollari, e una prima moneta da $2.6 milioni. Si è arrivati al final table dopo le eliminazioni eccellenti di Chris Brewer (15°), Fedor Holz (13°), Michael Addamo (12°) e Jose Barbero (11°).

A guidare i 9 players left ci sarà Henrik Hecklen con 5.5 milioni in gettoni, davanti a Viacheslav Buldygin che cerca un altro grande colpo a queste Triton, poi c’è l’immancabile Sam Greenwood a completare il podio per il momento, in un final table davvero spettacolare e che promette scintille. Ecco il chipcount.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Henrik Hecklen 5.525.000

Viacheslav Buldygin 3.650.000

Sam Greenwood 3.600.000

Dan Smith 2.750.000

Mike Watson 2.600.000

Steve O’Dwyer 2.550.000

Stephen Chidwick 2.250.000

Jason Koon 1.450.000

Sean Winter 875.000

Poker Live 22 maggio 2023: Belgian Poker Challenge, vince Omar Lakhdari. Paolo Calculli chiude 7°

Si è concluso anche il €1.100 Main Event Pokerstars Belgian Poker Challenge al Casinò Namur che vedeva anche un italiano in corsa al tavolo finale, Paolo Calculli, che però si ferma con un onorevole 7° posto che gli vale €32.300 di premio. L’italiano prova a raddoppiare nelle prime fasi con A-7, ma è dominato dal A-9 di Omar Lakhdari, il futuro campione di questo torneo. All’algerino va un premio da €206.000 dopo aver superato l’israeliano Tal Ohana che torna a casa con €129.000 di premio. Completa il podio il francese Jerome Arnaud, davanti a David Janssen, primo giocatore di casa piazzato.

FINAL TABLE BELGIAN POKER CHALLENGE

1- Omaha Lakhdari €206.000

2- Tal Ohana €129.000

3- Jerome Arnaud €92.100

4- David Jenssen €70.830

5- Benoit Grobocopatel €54.480

6- Arthur Thiriart €42.000

7- Paolo Calculli €32.300

8- Baho Hosseini €24.770

9- Jerome Balthazar €19.073

Arriva una gioia azzurra con Eros Calderone che ha vinto l’event #17, BPC High Roller da 2.200€ di buy-in che ha visto 166 partecipanti. Per l’azzurro ci sono €73.000 di premio, dopo aver superato la coppia di olandesi formata da Raul Refos e da Antoine Vranken.

FINAL TABLE HIGH ROLLER

1 Eros Calderone Italy €73,000

2 Raoul Refos Netherlands €45,600

3 Antoine Vranken Netherlands €32,500

4 Wesley Peinen Belgium €25,100

5 Christian Alilovic France €19,285

6 Johnny Nedved Belgium €14,824

7 Eric Denizart France €12,055

8 Mark Roovers Netherlands €10,045

9 Jean Mathieu Choy Fong United Kingdom €8,370

Poker Live 22 maggio 2023: The Festival Series Malta, Brenden Oystein batte Luigi D’Alterio e Dario Barone

Si è concluso anche il The Festival Series Malta e anche qui non c’è gloria per gli azzurri. Al Portomaso Casino la vittoria va a Brenden Oystein che incassa la prima moneta da €60.700 dopo aver battuto Somodi Balazs, come si legge su GiocoNews. Il futuro vincitore è quello che si rende protagonista dei due azzurri in corsa, e parliamo di due punte di diamante con Luigi D’Alterio che si arrende al 3° posto, mentre Dario Barone chiude la sua corsa poco prima in 4° posizione.

FINAL TABLE THE FESTIVAL SERIES MALTA

1 60.700,00 BRENDEN OYSTEIN

2 40.500,00 SOMODI BALAZS

3 27.900,00 D’alterio LUIGI

4 20.300,00 BARONE DARIO

5 14.560,00 NOSTDAHL STIAN

6 10.950,00 HOLMSTEN ANDREAS ERIK

7 8.350,00 MICALLEF MATTHEW

8 6.250,00 JUSKEVICIUS GYTIS

9 5.150,00 WIETEN MISCHA

Iniziate le ISOP con grande affluenza al DEEP

Al Perla di Nova Gorica sono iniziate le ISOP, Italian Series Of Poker (leggi qui il calendario completo di questa lunga e ricca kermesse pokeristica). Il primo torneo importante dei Campionati Italiani ISOP è il €400 Deep che richiama subito 469 entries, 47 dei quali a premio. In 21 passano alla giornata conclusiva che riprenderà con Tomasini Thomas al comando del chipcount.

TOP-10 CHIPCOUNT ISOP €400 DEEP

1 – Tomasini Thomas – 3.330.000

2 – Checchin Alessandro – 3.150.000

3 – Lusente Gianfranco – 2.785.000

4 – Cannistra Dario – 2.760.000

5 – Giannantoni Daniele – 2.070.000

6 – Schiralli Massimo – 1.875.000

7 – Bencich Andrea – 1.745.000

8 – Favaro Alberto – 1.700.000

9 – Didonna Sabino – 1.600.000

10 – Baruffi Augusto – 1.470.000

Sono stati già aggiudicati i primi due bracciali dei campioni andati a Natale Ramera che ha vinto il 6-max Championship e a Giancarlo Viezzi che si è imposto al Mixed MLH/PLO 8-max.