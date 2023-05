Poker Live 26 maggio 2023. Le Triton Series a Cipro si chiudono col doppio evento di Short Deck vinti da Daniel Dvoress (che batte Tom Dwan) e Danny Tang. Nessun azzurro passa dal day1B dello Shark Bay a Rozvadov.

Poker Live 26 maggio 2023: Triton Cipro, si chiude con lo short deck

Vanno in archivio le spettacolari Triton Series dal Merit Royal Diamond di Kyrenia, Cipro, con il doppio evento short deck. Al $20.000 Short Deck non riesce a chiudere col botto Tom Dwan che si arrende al 2° posto per $148.000 di premio in un torneo che ha visto la partecipazione di 38 giocatori, e che è stato vinto da Daniel Dvoress che porta a casa 214K. Non arriva la doppietta di Mike Watson che l’altro giorno trionfava al PLO. Per il canadese, in forma straordinaria, arriva comunque un 3° posto da $94.800.

FINAL 20K SHORT DECK

1 – Daniel Dvoress, Canada – $214,000

2 – Tom Dwan, USA – $148,000

3 – Mike Watson, Canada – $94,800

4 – Denys Chufarin, Ukraine – $68,000

5 – Stephen Chidwick, UK – $55,100

50K Short Deck per Danny Tang

L’evento più atteso era il gran finale del $50.000 Short Deck Ante-Only che ha visto 44 giocatori iscritti che hanno formato un Prize pool da $2.200.000, con un premio minimo da $154.000 e una prima moneta da $750.000 che va a Danny Tang che vince un altro torneo nel giro di pochi giorni; si tratta del 3° titolo alle Triton Series per il giocatore di Hong Kong.

L’ultimo ad arrendersi è stato Mikita Badziakouski, con bielorusso che proprio lo scorso anno batte Tang che si è preso la rivincita in questa edizione. Terzo posto per Jason Koon che incassa altri 330K.

FINAL TABLE 50K SHORT DECK

1 – Danny Tang, Hong Kong – $750,000

2 – Mikita Badziakouski – $515,000

3 – Jason Koon, USA – $330,000

4 – Richard Yong, Malaysia – $253,000

5 – Sam Greenwood, Canada – $198,000

6 – Kiat Lee, Malaysia – $154,000

SharkBay Rozvadov: nessun italiano al day1B

Al King’s Resort continua il Main Event Shark Bay organizzato da Euro Rounders a Rozvadov dove nella giornata di ieri, al day1B, si sono presentati in 134, anche se nel chipcount finale non ritroviamo nessun italiano ad imbustare per il day2.

Al comando c’è il tedesco Minh Dang Nguyen con 672.000 chips, seguito da vicino da Briant Alavez Lopez che ha chiuso la giornata con 604.000 gettoni.