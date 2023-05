Poker Live 24 maggio 2023. Anche oggi tanto poker live di cui parlare. A Cipro continuano le Triton Series con un Mike Watson piglia tutto (vince il torneo PLO ed è chipleader allo short deck). A Nova Gorica continuano le ISOP mentre a Barcellona si è concluso l’888poker LIVE con due italiani che hanno raggiunto il tavolo finale, ma senza vincere.

Triton Series Cipro: Mike Watson sopra le righe, vince il PLO e comanda lo short deck

Dopo la grande rimonta di Jason Koon di cui abbiamo parlato ieri, un altro fenomeno si è messo in mostra a Cipro dove continuano le Triton Series con il $30.000 Pot Limit Omaha, e parliamo di Mike Watson che supera un Field da 34 iscritti e porta a casa il torneo ed un assegno da 347.000 dollari, a poche settimane da un altro trionfo importante al EPT, per la sua seconda picca in carriera.

FINAL TABLE PLO

1 – Mike Watson, Canada – $347,000

2 – Andriy Lyubovetskiy, Ukraine – $239,500

3 – Gergo Nagy, Hungary – $153,000

4 – Laszlo Bujtas, Hungary – $117,000

5 – Eddie Ke Ti Tran, Australia – $92,000

6 – Daniel Perkusic, Germany – $71,500

Ma non è finita qui perché nella giornata di ieri Mike Watson ha preso parte al torneo $25.000 Short Deck Ante Only e anche qui il canadese ha fatto la differenza, chiudendo al comando del chipcount tra i 6 players left che si ritroveranno oggi per il final table. Stephen Chidwick è però vicino con 2.3 milioni di chips, e temibile. Si gioca per un montepremi che sfiora il milione di dollari ($950.000).

CHIPCOUNT SHORT DECK

Mike Watson 2.920.000

Stephen Chidwick 2.380.000

Chris Brewer 2.095.000

Richard Yong 2.080.000

Anson Ewe 1.120.000

Mikita Badziakouski 810.000

Poker Live 24 maggio 2023: ISOP, Mosconi vince l’Omaha. Mercuri comanda il 6 max

Continuano anche i Campionati Italiani ISOP dal Perla Casino di Nova Gorica dove si è concluso il Campionato Italiano di Pot Limit Omaha che ha incoronato Marcello Mosconi che, oltre al braccialetto di campione, incassa anche la prima moneta da 5.600 euro, dopo aver superato il testa a testa finale contro Pasquale Vinci.

FINAL TABLE PLO

1° Mosconi Marcello €5.600

2° Vinci Pasquale €4.200

3° Kharman Adam €2.900

4° Pace Marco €2.000

5° Guris Pavol €1.500

6° Zogovic Vladimir €1.140

7° Brussianos Elias €1.038

8° Pillon Alessio €500

Ieri è iniziato anche l’evento 9, il 6-Max che ha richiamato 58 giocatori. In 12 passano al final day con Paolo Mercuri chipleader con 485.000 chips davanti a Davide Daffini. In corsa anche Danilo Donnini che è stato spesso protagonista in passato ai tornei ISOP. Assegnato il Campionato Italiano Crazy Pineapple vinto da Simone Stizzoli e quello 8-max Hi/Lo che è stato vinto da Angelo Napoletano.

CHIPCOUNT 6-MAX

1 – Mercuri Paolo – 485.000

2 – Daffini Davide – 273.000

3 – Ferrari Manuel – 208.000

4 – Donnini Danilo Armando – 128.000

5 – Mattera Mirco – 118.000

6 – Marchioro Davide – 111.000

7 – Privitera Federico – 90.000

8 – Cuzzucoli Manuel – 80.000

9 – Pinna Rodolfo – 71.000

10 – Moro Brian – 68.000

11 – Miliauskas Martynas – 63.000

12 – Buzzanca Enrico – 49.000

Poker Live 24 maggio 2023: 888poker LIVE Barcellona, Juri Mereu e Lin Xia al 6° e 7 posto

E’ passato un pò in sordina il €1,100 888poker LIVE Barcelona Main Event che si è concluso l’altro giorno in terra catalana, e che ha visto due italiani raggiungere il tavolo finale, anche se non sono riusciti a vincere. A trionfare in Spagna è stato infatti il finnico Tero Laurila che ha incassato €64.000 dopo un deal col tedesco Nils Lechner al quale vanno €46.000. Sul gradino basso del podio il primo giocatore di casa, Albert Grane.

Noi siamo invece a segnalare due belle prove di un paio di azzurri che hanno raggiunto il tavolo finale, anche se non sono riusciti a vincere e sono usciti in rapida successione uno dietro l’altro. Il primo eliminato, in 7° posizione per €12.000, è Lin Xia, giocatore di origine asiatica, che da anni calca i tavoli live ed online. Subito dopo in 6° posizione si arrende anche Juri Mereu che incassa €15.000 e porta le sue vincite in carriera in tornei live a $189,989 dal suo primo ITM ad oggi. Primo ITM che è datato 2012 ad un Poker Grand Prix a Saint-Vincent.

RISULTATI FINAL TABLE

1 Tero Laurila Finland €64,000*

2 Nils Lechner Germany €46,000*

3 Albert Grane Spain €33,000

4 Tullio Bertoli Venezuela €26,000

5 Pekka Ikonen Finland €20,000

6 Juri Mereu Italy €15,000

7 Lin Xia Italy €12,000

8 Nuno Duarte Portugal €9,300

9 Sergi Alonso Spain €7,120