Poker Live 10 luglio 2023. Non solo WSOP, i riflettori del grande poker mondiale sono ovviamente puntati sul Main Event delle World Series of Poker, ma si gioca anche in Europa. Niente da fare per gli azzurri all’Estrellas Poker Tour dove vince l’ucraino Ivan Kuziv (in foto by PokerRed). Final day del France Poker Festival da Rozvadov con Piazzini, Di Persio e Tocci in corsa.

Poker Live 10 luglio 2023: Estrellas Poker Tour Castellón, niente da fare per gli azzurri

La giornata conclusiva dell’Estrellas Poker Tour Castellón iniziava sotto buone prospettive, con un manipolo di giocatori azzurri davvero di qualità, anche se solo 2 finiscono ITM e per premi minori. Parliamo di Mario Colavita in 20esima piazza per 3.525 euro e Simone Andrian, 29esimo, per 2.320 euro (che di recente ha vinto un altro festival del poker di Pokerstars, quello di Malta).

Al Main Event della manifestazione iberica hanno partecipato 310 giocatori in lotta per la prima moneta da 51.430 euro che è finita nelle tasche dell’ucraino Ivan Kuziv che ha battuto Nandor Fejes all’heads up finale.

ITM FINALE ESTRELLAS POKER TOUR

1 Ivan Kuziv 51.430 €

2 Nandor Fejes 47.500 €

3 Daniel Gote 27.180 €

4 Pedro Silva 20.980 €

5 Mohamed Lakhal 16.080 €

6 Andrey Scurtu 12.370 €

7 Igor Popyk 10.210 €

8 José Antonio López 8.510 €

9 Marius Oprea 7.090 €

10 Rachid El Yaacoubi 6.160 €

11 Eliseo Marcos 6.160 €

12 Arne Michaelis 5.360 €

13 Soraya Estrada 5.360 €

14 Francisco Javier Berges 4.660 €

15 Jan Martin 4.660 €

16 José María Peris 4.050 €

17 Kostyantyn Bocharon 4.050 €

18 Manuel Valdemar 3.525 €

19 Juan Carlos Alonso 3.525 €

20 Mario Antonio Colavita 3.525 €

21 Oleksii Natoptanyi 3.065 €

22 Jorge Palomino 3.065 €

23 Alin Mitrache 3.065 €

24 Marco Cipriani 2.665 €

25 Lars Tobias Garp 2.665 €

26 Ernesto López 2.665 €

27 Josef Guzla 2.665 €

28 Andrii Diakov 2.320 €

29 Adrian Simone 2.320 €

30 Pierre Monnin 2.320 €

31 Andrey Golubev 2.320 €

32 William Bowley 2.010 €

33 Pedro Suárez “Drolillo” 2.010 €

34 Stein Thanh 2.010 €

35 Peter Moore 2.010 €

36 Adrian Mihai 2.010 €

37 Kiko Valdés 2.010 €

38 Luis Manuel Fernández 2.010 €

39 Sergio López 2.010 €

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Piazzini, Di Persio e Tocci al final day del France Poker Series

Passiamo a Rozvadov e al torneo organizzato da Tezapoker ed Euro Rounders, il France Poker Festival che è stato un successo da 2.515 entries per un prize pool di 645.097 euro al Main Event. Al termine del day2, che iniziava con 412 Players left, rimangono 25 giocatori a lottare per una prima moneta da 100.000 euro tondi tondi, più un ticket per il Day1A del Main Event WSOPE dal valore di 10.300€ (premio riservato ai primi 6 classificati).

Al comando c’è Felix Grossmann con più di 11 milioni in chips, ma ci sono anche 3 italiani che ci credono ancora. Simone Piazzini è il migliore dei nostri e riprenderà dal 7° con 7.700.000 gettoni. Immancabile Marco Di Persio, ormai presenza fissa nei tornei di Rozvadov, che riprenderà la sua corsa dal 11° posto con 4.400.000, e infine Michele Tocci, il più corto della truppa azzurra al 15° con 3.425.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT FRANCE POKER SERIES

1- Felix Grossmann Germany 11100000

2- GOLUB Austria 10775000

3- Der Psychopath Germany 10750000

4-Etienne Zeggai France 9375000

5- lakyluk17 Slovakia 8500000

6-Rens Joris Arnout Jeroe Buijs Netherlands 7950000

7-Simone Piazzini Italy 7700000

8-Kacper Mateusz Kuzior Poland 6400000

9-Ngoc Minh Hoang Czech Republic 6200000

10-Jack Robin Astedt Sweden 5325000