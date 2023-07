France Poker Series High Roller. Continua l’azione a Parigi con le France Poker Series. Continua il Main Event con Lorenzo Arduini chipleader al day1C e si è concluso l’High Roller dove piazziamo subito Matteo Calzoni e Gaspare Sposato al final table, con Gasparotto10 runner up, battuto solo da Alban Juen (in foto by Manuel Kovska).

France Poker Series High Roller: Juan supera Gasparotto10

Va in archivio il €2.200 High Roller alle France Poker Series con la vittoria del giocatore di casa, Alban Juen. Il francese (già vincitore al ISP di Londra per 376,618 dollari di premio) incassa la prima moneta da 81.200 euro. Battuto all’heads up finale Gaspare Sposato che incassa €50.920, il suo premio maggiore in tornei live per un giocatore molto noto e vincente online col nickname di Gasparotto10.

Completa il podio Axel Gold Dalg per 36.300 euro di premio. Al tavolo finale un altro regular del poker online italiano che piazza la zampata live chiudendo 6° a questo torneo per €16.800, parliamo di Matteo Calzoni, noto come TESTADIDONNA. Ad un passo dal tavolo finale un altro italiano, Claudio Guasagnino, che si ferma al 10° posto per 8.850 euro.

FPS HIGH ROLLER

Alban Juen – France – 81.200 €

Gaspare Sposato – Italy – 50. 920 €

Axel Gold Dalg – France – 36. 300 €

Sacha Cohen – France – 28.100 €

Alexandre Landron – France – 21.600 €

Matteo Calzoni – Italy – 16.800 €

Benoit Grobocopatel – France – 14.100 €

Nessim Sebbag – France – 11.700 €

Soufiane Sadji – Algeria – 10.200 €

Claudio Guasagnino – Italy – 8.850 €

France Poker Series Main Event: chipleader Lorenzo Arduini

Si sono giocati i primi tre flight iniziali del €1.100 Main Event. Ieri abbiamo parlato del day1A con un ottimo Giuseppe Zarbo (264 entries con 55 player left), ma sono andati in scena anche i successivi flight. Il day1B è quello che ha riscosso il numero maggiore di iscritti, 291, con 61 giocatori che sono passati al day2.

Altri 95 iscritti al day1C che lascia in corsa solo 20 giocatori, con un super Lorenzo Arduini, migliore di giornata con 293.000 gettoni. Il chipleader assoluto è Sadoun Edouard con 423.000 chips, ma bisognerà vedere gli altri flight prima di avere i numeri ufficiali del chipcount ma anche del numero di iscritti e di conseguenza del payout.