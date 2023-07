Lorenzo Arduini Main Event FPS. Si è conclusa la kermesse di poker francese organizzata da Pokerstars, le France Poker Series di Parigi, che si sono chiuse col trionfo azzurro di Lorenzo Arduini al Main Event (in foto by Manuel Kovska, Pokerstars). Ancora un tavolo finale per Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

Quando un italiano vince in terra francese è sempre un piacere doppio. Battere i cugini d’oltre alpe alle France Poker Series non ha prezzo. In verità un prezzo ce l’ha, e vale una prima moneta da €211.000 che finisce nelle tasche di Lorenzo Arduini, abile a vince il €1.100 Main Event France Poker Series.

L’italiano iniziava il final table da chipleader e non ha lasciato scampo agli avversari. Il primo eliminato, che esce con un premio di €27.500, è il giocatore di casa Jeremy Regalado al 8° posto, e dopo poco tocca ad un altro francese mollare la contesa, si tratta di Samuel Fournier che con K-10 si trova dominato dal A-K di Petriv, ma incassa comunque €33.400 di premio.

Fuori anche Idir Haiche al 6° posto per €43.400 di premio e ad eliminarlo è il nostro Gasparotto10 che lo domina con A-Q contro A-10ò. Niente da fare anche per Volga Uyanik che esce al 5° posto per €56.400 di premio; e a cui è fatale lo scontro con 7-7 contro i due azzurri, Arduini con A-9 e Sposato con A-k (un 9 al flop elimina l’avversario e lancia ancora di più Arduini).

Lorenzo Arduini Main Event FPS: Gaspare Sposato chiude 4°

Da segnalare comunque l’ottima prova di Gaspare Sposato, anzi, l’ottima settimana visto che l’azzurro aveva aperto le FSP con un 2° posto anche al High Roller per €50.920 di moneta, il suo premio live già grande. Ricordiamo che Sposato, noto col nick name di Gasparotto10, è molto noto e vincente nel panorama del poker italiano online, ma si sta muovendo bene anche live, se queste sono le premesse.

La mano che sancisce l’uscita del giocatore dell’Isola d’Elba è un all-in con J-7, ormai rimasto corto, e chiamato da Tanguy Drouin con K-8. Nessun aiuto sul board e Sposato esce al 4° posto, migliorando subito il suo best cash con un premio da €73.300.

Poco dopo si arriva ad un epilogo inatteso, con un all-in a tre che sancisce la fine del torneo, e la vittoria di Arduini senza nemmeno giocare l’heads up quando da bottone Stanislav Petriv manda i resti (4.2 milioni) con 8-5, Drouin prova ad isolarsi con A-10 andando a sua volta all-in per 7 milioni, ed Arduini (che era andato alla pausa cena dominando con 30 milioni) con Q-Q chiama coprendo entrambi. Il board fila liscio, anzi regala anche una Q per mettere tranquillo Arduini che trionfa a questo Main per 211K di premio. Al 2° posto Drouin incassa €132.400 mentre all’ucraino Petriv vanno i €95.400 per il piazzamento sul gradino basso del podio.

Payout Final Table Main Event FPS

PAYOUT FINAL TABLE

1 Lorenzo Arduini Italie 211 000€

2 Tanguy Drouin France 132 440€

3 Stanislav Petriv Ukraine 95 400€

4 Gaspare Sposato Italie 73 300€

5 Volga Uyanik France 56 400€

6 Idir Haiche France 43 400€

7 Samuel Fournier France 33 400€

8 Jeremy Regalado France 25 700€