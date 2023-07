Poker Live 25 luglio 2023. Continuano le conquiste azzurre in giro per l’Europa. Dopo aver conquistato Parigi e la Francia con la vittoria di Lorenzo Arduini al Main Event FPS, arriva anche la vittoria di Alessandro Ferrari (in foto) in Liechtenstein e abbiamo anche Nicola Angelini in corsa in Austria.

Poker Live 25 luglio 2023: Alessandro Ferrari vince il Warriors Of Liechtenstein

Non c’era una grande rappresentanza azzurra al €390 Main Event Warriors of Liecthenstein, ma tra i 613 entries a vincere anche qui è stato un italiano, Alessandro Ferrari che ha trionfato al torneo organizzato da Euro Rounders e PkLive360 al Grand Casino di Bendern.

La giornata finale riprendeva con 16 players left e tre azzurri in corsa. L’unico a non arrivare al tavolo finale è Daniele Lunario che chiude al 15° posto per un premio da 1.490 franchi svizzeri mentre Givi ferma la sua corsa al 6° posto per 7.150 franchi.

Chi non si ferma è Alessandro Ferrari che arrivato a tre left accetta un deal, e all’italiano spetta la fetta più importante del montepremi, 34.500 franchi mentre Ibrhim Habach e Nikola Gasevic devono accontentarsi rispettivamente di 33.000 e di 28.500 Franchi di premio.

FINAL TABLE WARRIORS OF LIETCHENSTEIN

1. Alessandro Ferrari CHF 50.000 (36.5K dopo deal)

2. Ibrahim Habach CHF 28.200 (32.5K dopo deal)

3. Nikola Gasevic CHF 17.800 (27K dopo deal)

4. PokerBanane CHF 12.500

5. Minh Lu CHF 9.100

6. GIVI CHF 7.150

7. Thomas SchmitterCHF 5.720

8. Sven Löeffel CHF 4.320

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Poker Live 25 luglio 2023: Nicola Angelini in corsa in Austria

Si stanno giocando i campionati europei in Austria, col il Poker EM di Velden e al €880 6-Max ci sono stati 232 entries per un montepremi di €185.600 con 35 giocatori a premio per un minimo di €1.840 e una prima moneta da €39.235. Sono 12 i players left che si ritroveranno oggi per l’atto finale di questo torneo, e tra loro troviamo Nicola Angelini, spesso impegnato in partite in Austria, che con 1.2 milioni in gettoni è a metà classifica. Angelimi non è l’unico italiano ancora in corsa visto che molto vicino (sempre intorno a 1.2 milioni in chips) troviamo anche Danuccio.

Altri azzurri eliminati, ma comunque a premio in questo torneo, sono stati: Giorgio Montebelli (31° per €1.840), Giovanni di Benedetto (24°, €1.840), Roman Hofer (20°, €1.840) ed Edoardo Macinelli (13°, €2.695).

A Velden si era iniziato con il torneo €550 Showdown da 816 iscritti e quasi 400 mila euro di montepremi. Anche qui avevamo un azzurro in corsa al final day, Agostino Scozzari, che però si arrende al 8° posto per 7.490 euro di premio. Per la cronaca il torneo è stato vinto dal giocatore di casa, Alex Lanner, che dopo un deal ICM a tre ha portato a casa trofeo e prima moneta da €57.000.