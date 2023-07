Poker EM Velden Nicola Angelini (in foto) è on fire in Austria. Il player azzurro ha chiuso 2° all’evento 6-max e si è messo in mostra anche al High Roller. Andiamo a vedere gli ultimi risultati dall’Austria.

Poker EM Velden Nicola Angelini secondo al 6-max

Continua il Poker EM del Campionato Europeo di Velden in corso in Austria. Ieri abbiamo parlato di un ottimo Nicola Angelini tra i 12 players left all’evento €800 6-Max, torneo che si è concluso sempre col player romagnolo protagonista, anche se gli è mancata la zampata finale nel heads up perso contro Arkadiusz Liszewsky. Nella mano decisiva Angelini è ai resti con J-10 ma non ha scampo contro A-8 del polacco che regge.

Il campione vince la prima moneta da €39.235, ma Angelini può consolarsi comunque con un bel premio da €26.540. Da segnalare un altro azzurro in corsa al final day, “danuccio” che però è il primo eliminato di giornata per un premio da 2.695 euro.

FINAL TABLE PAYOUT 6-MAX

1 ARKADIUSZ LISZEVSKY 39.235€

2 NICOLA ANGELINI 26.540€

3 FELICE RABAS 18.745€

4 MASSIMO NEUGEBAUER 13.455€

5 STANISLAV COLENO 9.930€

6 ILDEGARDA 7.795€

Angelini in corsa con altri 2 azzurri al High Roller

E’ iniziato anche il €5.400 High Roller che al day1 ha visto 71 iscritti, un numero non definitivo visto che la late registration chiude oggi alla ripresa del day2, quindi sapremo solo domani numeri definitivi e Prize pool. Passano 36 giocatori alla seconda giornata, con tre italiani. Il migliore è Luca Laschizza che con 429.000 chips si prende il 10° posto in classifica.

Anche qui ritroviamo Nicola Angelini che dopo il successo al 6-max si ributta subito nella mischia e chiude la prima giornata con 350K buone per il 13° posto nel chipcount. L’ultimo degli azzurri è Giovanni Di Benedetto che imbusta 108.000 gettoni. Il chipleader è O-G.Pageka con 686.000 gettoni.