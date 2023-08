Triton Series Londra 3 agosto 2023. Continua la spettacolare e ricca azione dei tornei Triton nella capitale inglese. Questa volta a trionfare al $200.000 8-Max è David Yan, dopo un deal ICM a tre con Nacho Barbero (il giocatore che vince la cifra maggiore, $3,4 milioni) ed Espen Jorstad.

Triton Series Londra 3 agosto 2023: lo spettacolare $200.000 8-Max

Si è concluso l’evento #7 $200.000 8-Max che a Londra per le Triton Series ha richiamato 81 giocatori per un montepremi complessivo di 16.200.000 dollari e una prima moneta da $3.5 milioni. Basti pensare che il premio minimo è di $325.000 ma sarà raggiunto solo da 13 giocatori ITM.

Niente da fare per diversi big e protagonisti delle scorse giornate, che questa volta escono dal torneo senza premi, ovvero Fedor Holz, Phil Ivey e Ole Schemion, anche se la bolla vera e propria è di Mikita Badziakouski quando va all-in con A-K in un classico coin flip con 7-7 di Jorstad. Badziakouski non trova aiuti sul board e viene eliminato al 14° posto.

Arrivano a premio, ma non riescono ad accedere al tavolo finale: Christoph Vogelsang (13°), Daniel Dvoress (12°) e Sam Grafton (11°) mentre tocca a Seth Davies la prima eliminazione al final table.

Triton Series Londra 3 agosto 2023: la vittoria (con deal) di David Yan

David Yan inizia a fare la differenza con la pesante eliminazione di Chris Brewer al 7° posto, una mano che fa decollare il neozelandese nel chipcount. Poco dopo molla la presa anche Tim Adams ai piedi del podio.

Rimasti in 3 i giocatori si accordano per un deal ICM che vede trionfare in un certo senso Nacho Barbero. L’argentino chiude 2°, ma incassa il premio maggiore da $3.445.807 mentre al vincitore David Yan spettano comunque $3.052.002. Il premio minore spetta a Espen Jorstad, col norvegese che completa il podio al 3° posto, ed incassa comunque una bella fetta da $2,766,191.

FINAL TABLE $200K 8-MAX

1 – David Yan, New Zealand – $3,052,002*

2 – Nacho Barbero, Argentina – $3,445,807*

3 – Espen Jorstad, Norway – $2,766,191*

4 – Tim Adams, Canada – $1,550,000

5 – Danny Tang, Hong Kong – $1,247,000

6 – Aleks Ponakovs, Latvia – $970,000

7 – Chris Brewer, USA – $770,000

8 – Juan Pardo, Spain – $600,000

9 – Seth Davies, USA – $453,000

*deal