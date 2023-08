Poker Live 3 agosto 2023. A Londra non si stanno giocando solo le ricche e spettacolari Triton Series, ma anche il WSOP Super Circuit London con Rafael Navas che trionfa al Mystery. Negli States successo di Justin Liberto (in foto by HendonMob) in uno spettacolare High Roller al Seminole Hard Rock Poker Open.

Poker Live 3 agosto 2023: Justin Liberto vince il SHRPO High Roller per $257,000

Iniziamo il report dei tornei di poker live dall’altra parte dell’oceano quest’oggi, negli States, e più precisamente ad Hollywood col Seminole Hard Rock Poker Open (SHPRO), una serie di tornei che ha subito attirato grandi nomi e grandi campioni.

Grandi campioni che non potevano mancare ad uno dei tornei più ricco, l’Event #23: $10,000 Deep Stack No-Limit Hold’em, un torneo che ha richiamato 84 top player per un montepremi da $798,000. Per esempio c’era Chance Kornuth che è stato eliminato in bolla proprio dal futuro vincitore dell’evento, Justin Liberto, che ha portato a casa una prima moneta da $257,000. Battuto con un cooler all’heads up finale Dan Heimiller.

Al final table si piazzano altri nomi importanti come Alex Foxen che chiude la sua corsa al 4° posto, davanti al recente vincitore di 3 braccialetti WSOP, Chad Eveslage.

FINAL TABLE HIGH ROLLER SHPRO

1 Justin Liberto $257,000

2 Dan Heimiller $155,600

3 Asher Neaman $96,800

4 Alex Foxen $65,500

5 Chad Eveslage $49,900

6 Justin Zaki $39,900

7 Brandon Wittmeyer $33,100

8 Daniel Rezaei $28,000

9 Nadya Magnus $25,800

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Poker Live 3 agosto 2023: vittoria per Navas alle WSOP Super Circuit di Londra

Lo spagnolo Rafael Navas vince il £560 buy-in Mystery Millions, uno degli eventi del 2023 WSOP Super Circuit London in corso in questi giorni nella capitale inglese, e non ancora concluso visto che ci sono altri eventi da giocare. Navas ha vinto l’anello WSOPC e un totale di £96,500 di premio tra prima moneta e taglie, un risultato che va ad abbattere il suo precedente best cash, i €67,637 vinti con un 3° posto dal €1,100 WPT Prime Madrid Main Event.

FINAL TABLE MYSTERY MILLION WSOP SUPER CIRCUIT LONDRA

1 Rafael Navas £96,250

2 Victor Ilyukhin £49,000

3 Gary Miller £47,250

4 Shaun Walbridge £28,500

5 Alexander Clark £17,600

6 Leon Campbell £15,500

7 Michael O’Brien £15,000

8 Michael Carney £8,000

9 Jun Li £7,000

Vittoria anche per il tedesco Philipp Krieger che supera un field ristretto di 43 giocatori che hanno partecipato al £1,100 Pot-Limit Omaha Hi-Lo, per una prima moneta da £14,000.

FINAL TABLE PL OMAHA H/L WSOP SUPER CIRCUIT LONDRA

1 Philipp Krieger £14,000

2 Tron McEntee £8,500

3 Vikrum Mehta £6,180

4 Ian Hunter £5,000

5 Vastal Thakkar £4,000

6 Maximilan Sanders £3,000

7 Daniel Ezekiel £2,000

Schedule WSOP Super Circuit Londra 2023

Ecco lo schedule dei prossimi eventi di questa kermesse.

Thu 3 Aug

£770 NLHE Monster Stack £200,000

£560 NLHE Ladies Event £10,000

Fri 4 Aug

NLHE Monster Stack Final Day £200,000

£1,100 NLHE Main Event Day 1a £1,000,000

Sat 5 Aug

£1,100 NLHE Main Event Day 1b £1,000,000

Sun 6 Aug

£1,100 NLHE Main Event Day 1c £1,000,000

£1,100 NLHE Main Event Day 1d Turbo £1,000,000

Mon 7 Aug

NLHE Main Event Day 2 £1,000,000

£2,200 NLHE High Rolller £250,000

£230 NLHE Flip & Go

Tue 8 Aug

NLHE Main Event Final Day £1,000,000

NLHE High Roller Final Day £250,000

NLHE Flip & Go Final Day

£3,300 NLHE Super Curcuit Main Event Day 1a £3,000,000

Wed 9 Aug

£3,300 NLHE Super Circuit Main Event Day 1b £3,000,000

£3,300 NLHE Super Circuit Main Event Day 1c £3,000,000

Fri 11 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Day 2 £3,000,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1a £200,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1b £200,000

Sat 12 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Day 3 £3,000,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1c £200,000

£5,300 NLHE High Roller £500,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1d £200,000

£560 NLHE Fifty Stack Day 1e Turbo £200,000

Sun 13 Aug

NLHE Super Circuit Main Event Final Day £3,000,000

NLHE Fifty Stack Final Day £200,000

NLHE High Roller Final Day £500,000

£560 NLHE The Closer £50,000

£10,400 NLHE Super High Roller £500,000