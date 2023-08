Poker Live 14 agosto 2023. Ancora poker live visto che oltre all’azione a Cipro col Merit Retro Series, si gioca anche al King’s di Rozvadov dove Giovanni Crescimone è tra i 24 left al German Poker Tour. Intanto Tobias Schwecht (in foto by Wsop.com) vince un ricco vince WSOP Super Circuit Main Event a Londra per quasi 500 mila sterline.

Poker Live 14 agosto 2023: Tobias Schwecht trionfa a Londra

Si è conclusa la lunga kermesse del WSOPC, il circuito minore delle World Series of Poker che ha fatto tappa a Londra con tanti eventi, e ovviamente il più atteso era il £3.300 Super Circuit Main Event che ha richiamato 910 giocatori, per un Prize pool che ha sfiorato i 3 milioni di sterline.

In palio una ricca prima moneta da £480.000 che viene vinta dall’austriaco Tobias Schwecht che ha avuto la meglio su Kannapong Thanarattrakul all’heads up finale, col runner up che incassa £305.000 poi a completare il podio abbiamo il moldavo Pavel Plesuv per £210.000. I giocatori di casa, gli inglesi, Ravi Sheth e Philip Ward, sono i migliori britannici al 4° e 5° posto, mentre il primo eliminato del tavolo finale è stato il giocatore più noto ancora in corsa, Toby Lewis. Per quanto riguarda gli italiani risulta solo un premio minimo per Davide Suriano.

Tornando al vincitore, è stata una settimana d’oro per Schwecht che nelle stesse giornate incassava anche un paio di ITM alle ricchissime Triton Series che si sono giocate sempre nella capitale inglese.

FINALE WSOP SUPER CIRCUIT MAIN EVENT

Tobias Schwecht: £480,000

Kannapong Thanarattrakul: £305,000

Pavel Plesuv: £210,000

Ravi Sheth: £140,000

Philip Ward: £90,000

Christian Rudolph: £60,000

Catalin Pop: £45,000

David Miscikowski: £36,000

Toby Lewis: £30,000

German Poker Tour: Giovanni Crescimone ci crede

Si sono conclusi anche gli 8 flight iniziali del €230 German Poker Tour che ha chiuso con 271 iscritti al day1H, gliene servivano almeno 250 per superare il garantito 300K (1.537 entries), quindi missione compiuta per il torneo in corso di svolgimento al King’s di Rozvadov dove si è giocato anche col day2 che iniziava con 188 players left, tutti e premio per un minimo di €400, anche se si punta alla prima moneta da 44.300 euro mentre assicurarsi l’approdo al tavolo finale vale €3.300.

Il day2 riprendeva anche con 10 italiani ma solo uno è riuscito a passare tra i 24 che si giocheranno i premi che contano, ovvero Giovanni Crescimone che ha chiuso anche nella zona alta del chipcount grazie a 5.8 milioni in gettoni, dietro solo al francese Clemente Cure (7.845.000) e al tedesco Martin Wolf (6.015.000). Ecco la top-10 del chipcount: