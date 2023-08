Italian Poker Sport Rozvadov 2023 Finale. La 51° edizione del IPS è tedesca visto che la vittoria da €189.000 va a Kooresh Shafaatian che ha battuto un Field enorme di 3.847 entries. Italia bene con Marc Pedevilla sul gradino basso del podio e col solito Marco Di Persio al 7° posto.

Italian Poker Sport Rozvadov 2023 Finale: vittoria per Kooresh Shafaatian

L’epilogo della 51° edizione dell’Italian Poker Sport dal King’s Casino di Rozvadov va in archivio con un successo da 3.847 entries che hanno permesso di arrivare a oltre 1.2 milioni di euro di montepremi, superando l’ambizioso garantito da 1 milione tondo tondo. Si giocava per la prima moneta da 189.650 euro più i ticket da €10.300 l’uno per giocare il prossimo main event Wsop Europe, per i finalisti.

Alla fine l’ha spuntata il tedesco Kooresh Shafaatian che nel testa a testa finale ha avuto la meglio sul ceco Jakub Chmelensky che si accontenta comunque di un bel premio da 101.750.

Italian Poker Sport Rozvadov 2023 Finale: gli azzurri

Proprio Chmelensky era stato il “killer” dell’ultimo azzurro ancora in corsa, Marc Pedevilla, che si arrende comunque con un ottimo 3° posto che vale quasi 70K di premio, e anche per lui c’è il ticket per il Main Event WSOPE.

Avevamo un altro italiano al tavolo finale, Marco Di Persio, giocatore sempre in pista nei tornei EuroRounders e qui al King’s. Il 7° posto gli vale il best cash live (€24.600) arrivando a superare i €130.000 vinti in carriera.

FINAL TABLE IPS

1. Kooresh Shafaatian 189.650 euro + ME WSOPE ticket

2. Jakub Chmelensky 101.750 + ME WSOPE ticket

3. Marc Pedevilla 69.000 + ME WSOPE ticket

4. Oender Yildrim 49.800 + ME WSOPE ticket

5. Mackmoney 40.200 + ME WSOPE ticket

6. Merab Meladze 32.200 + ME WSOPE ticket

7. Marco Di Persio 24.600 + ME WSOPE ticket

8. Kevin Clement 17.400 + ME WSOPE ticket

9. Michael Adam 13.279 + ME WSOPE ticket

Il prossimo appuntamento organizzato da Euro Rounders è dal 4 all’11 settembre sempre al King’s Rozvadov e sempre con 1 milione di euro garantiti dell’Euro Poker Million.