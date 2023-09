Poker Live 8 settembre 2023. Tanti tornei di cui parlare, non solo in Europa dove continuano l’Euro Poker Million a Rozvadov e lo UKIPT Brighton inglese, ma anche negli States, a Philadelphia, con un finale molto interessante al PokerStars Summer Series.

Poker Live 8 settembre 2023: Euro Poker Million

Ieri al King’s Resort Rozvadov sono andati in scena altri due flight iniziali del Euro Poker Million da 1 milione di euro garantito. Nel primo flight, il day1D, abbiamo contato 73 entries e il migliore è stato l’israeliano Ori Hasson che ha chiuso con 900.000 chips, un risultato che vale anche il 2° posto nel chipcount generale, comunque dietro allo straordinario Luca Beretta di cui abbiamo parlato ieri, dominatore del day1C con 1.3 milioni di gettoni. Dietro troviamo Dennis Schmidt che imbusta 825.000 gettoni e completa il podio un altro israeliano Ron Jeda con 751.000 chips.

CHIPCOUNT DAY1D

1. Ori Hasson 900.000

2. Dennis Schmidt 825.000

3. Ron Jeda 751.000

4. Daniel Michael Thiess 478.000

5. “69suited” 473.000

6. Thang Xuan Dam 423.000

7. Marek Bradac 301.000

8. Pavel Stolar 180.000

Si sale a 142 entries al day1E speed che lascia in gioco solo 12 players al termine della giornata, e da qui esce il nuovo chipleader, il norvegese Hasan Nazarian che con 1.8 milioni guarda tutti dall’alto. Dietro bene anche il tedesco VIDENS che supera il milione. Da segnalare l’immancabile Marco Di Persio, sempre presente ai tornei del King’s e di Euro Rounders, e spesso protagonista. Anche questa volta l’azzurro passa il taglio e arriva a premio, anche se non è altissimo visto che riesce ad imbustare 340.000 gettoni. Il migliore di giornata tra gli italiani è Michele Antonio Zafonti che chiude al 5° posto del day1E con 480.000 chips.

CHIPCOUNT DAY1E

1. Hasan Nazarian Norway 1810000

2. VIDENS Germany 1068000

3. Pulkit Sharma India 735000

4. Sidi Abdoulah Tourad France 669000

5. Michele Antonio Zafonti Italy 480000

6. Alexandru Alin Izuric Romania 462000

7. Tao Bye Bye Germany 392000

8. Anthony Benja Mahaut France 371000

9. Marco Di Persio Italy 340000

10. Philipp Miesl Austria 286000

11. DERFPFARRER ALFONSO Germany 218000

12. Ariel Shevach Israel 209000

Poker Live 8 settembre 2023: UKIPT Brighton

In Inghilterra si sta giocando il circuito britannico di Pokerstars ed è andato in archivio il day1A del £1.100 Main Event UKIPT Brighton che ha richiamato 124 giocatori al momento, 19 dei quali sono passati al day2. Non ci risultano italiani in corsa al momento. Il migliore della prima giornata è stato il rumeno Marian Ionut Farcas che si mette alle spalle una sfilza di inglesi guidati da Bhavin Khatri.

In 5° posizione attenzione a James Dempsey, già vincitore di un braccialetto WSOP e di un titolo WPT, così come Niall Farrell che troviamo al 7° posto e che ha completato un triple crown visto che oltre ai titoli WSOP e WPT vanta anche un successo all’EPT.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Marian Ionut Farcas Romania 656,000

2 Bhavin Khatri United Kingdom 513,000

3 Neil Walker United Kingdom 313,000

4 Alex Peffly United Kingdom 283,000

5 James Dempsey United Kingdom 265,000

6 Adam McIlroy United Kingdom 233,000

7 Niall Farrell United Kingdom 182,000

8 Daniel Rudd United Kingdom 179,000

9 Nicholas Mouland United Kingdom 166,000

10 Ryan Plant United Kingdom 133,000

Pokerstars Summer Series Philadelphia

Pokerstars attiva col live anche oltre oceano visto che si stanno giocando i torneo Summer Series Philadelphia 2023 e nell’evento $2.200 al day1A hanno partecipato in 95. Sono 12 i giocatori che sono passati, e i grandi nomi non mancano. Il chipleader è un qualificato online, Alexander Rolfe, unico sopra al milione in chips, ma dietro non mancano i big. Per esempio al 3° posto troviamo il 3 volte campione WPT, Brian Altman e subito dietro c’è addirittura un campione del mondo, Joe McKeehen. Più indietro in 8° posizione attenzione anche a Frank Funaro.

CHIPCOUNT DAY1A

1 Alexander Rolfe United States 1,033,000

2 Chan Kim United States 810,000

3 Brian Altman United States 593,000

4 Joe Mckeehen United States 464,000

5 Christopher Moon United States 455,000

6 Abraham Gordon United States 416,000

7 James McCoy United States 301,000

8 Frank Funaro United States 208,000

9 Ryan Dodd United States 179,000

10 Kevin Grabel United States 139,000

11 Angel Lopez United States 79,000

12 Anthony Maio United States 70,000

Programma tornei settembre

Vediamolo il programma completo dei principali tornei che ci attendono a settembre. Riflettori puntati per fine settembre quando ancora la Spagna sarà protagonista col WPT Prime Madrid, ma già a metà mese a Tallin si gioca il World Series of Poker Circuit. Per restare in Italia, anzi nella Repubblica di San Marino per essere precisi, tra pochi giorni alla Giochi del Titano prende il via la Skill Poker Master.

TORNEI LIVE SETTEMBRE

4 – 10 settembre: Coolbet Open Bratislava

4 – 10 settembre: Grand Prix €100,000 (Bratislava)

4 – 11 settembre: Euro Poker Million (Rozvadov)

5 – 10 settembre: Smart Poker Tour 8 Sunny Beach

5 – 10 settembre: UK & Ireland Poker Tour Brighton

7 – 17 settembre: Championat de France de Poker 2023 (Aix En Provence)

14 – 18 settembre: Skill Poker Master (San Marino)

14 – 24 settembre: Estrellas Poker Tour Malaga

14 – 24 settembre: World Series of Poker Circuit €1m GTD (Tallinn)

14 – 24 settembre: Grosvenor UK Poker Tour Luton

17 – 24 settembre: Grand Prix Special Edition €200,000 (Bratislava)

18 – 24 settembre: Winamax Poker Open Bratislava

19 – 24 settembre: UK & Ireland Poker Tour London (Londra)

26 sett – 3 ott: Eureka Poker Tour Hamburg (Amburgo)

27 sett – 1 ott: Killarney Poker Festival

28 sett – 1 ott: WPT Prime Madrid