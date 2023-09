Skill Poker Master San Marino. Dal 14 al 18 settembre la Giochi del Titano ospita questo torneo, organizzato da Poker Skill Events, lo Skill Poker Master. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Skill Poker Master San Marino: la prima edizione al via il 14 settembre

Tutto pronto a San Marino, e alla Giochi del Titano, per la prima edizione dello Skill Poker Master organizzato da Eurorounders dal 14 al 18 settembre. Si tratta da €590 di buy-in (ma c’è lo Special Prize al day1A che abbassa il costo di €100) con 500mila euro garantiti in palio, con anche i ticket per la prossima tappa in programma a Rozvadov, oltre alla possibilità di giocare cash game nelle sale della poker room di San Marino.

Skill Poker Master San Marino: struttura di gioco

Ci sarà la possibilità di effettuare 2 re-entry per un torneo che prevede uno stack iniziale di 60.000 chips e livelli da 40 minuti, con una progressività ed un ottima struttura di gioco (si arriva ai 60 minuti a livello per il final day), del resto se parliamo di Skill non possiamo che aspettarci una struttura di qualità che possa far esprimere al meglio il gioco. Qui di seguito il dettaglio della struttura di gioco.

Intanto a Rozvadov…

Abbiamo detto che il Main Event finale della Skill Poker Master si giocherà dal 22 al 27 novembre al King’s Resort di Rozvadov, ma intanto in Repubblica Ceca Eurorounders sta già giocando in questi giorni. E’ iniziato l’Euro Poker Million con 1 milione di euro garantiti. I primi 3 flight sono iniziati un pò in sordina, ma ci sono ancora tanti day1 per aumentare il field.

Intanto al day1C si è messo in mostra Luca Beretta che con 1.3 milioni è il chipleader di giornata, stracciando tutti visto che al 2° posto c’è l’iraniano Sina Alamzad con “soli” 540K poi arriva il tedesco Dennis Wilfer al 3° posto del count con 472.000 chips.