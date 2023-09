Poker Live 13 settembre 2023. Giuseppe Zarbo (in foto repertorio by PIW) vince l’heads up Championnat de France de Poker e vola al Wynn per il ricchissimo WPT World Championship. Intanto al King’s è iniziato il Big Wrap PLO ed è subito presente ed in corsa il nostro Dario Alioto all’evento €5.000 PLO Master.

Poker Live 13 settembre 2023: Giuseppe Zarbo vince l’heads up Championnat de France de Poker

Giuseppe Zarbo, ambassador di Texapoker, organizzatore del Championnat de France de Poker, vince il €1.000 Heads Up e incassa la prima moneta da €26.000 e il pacchetto WPT World Championship Wynn Las Vegas per un valore di 12.000 dollari, in una kermesse molto nota che garantirà 40 milioni di dollari in montepremi.

Zarco in semifinale ha eliminato un suo “collega”, un altro ambassador di Texapoker, Johann Zeitoun mentre in finale ha superato Christian Coustan, laureandosi campione. Un Coustant che in semifinale se l’era vista con Julien Martini, battendo il 4 volte vincitore di un braccialetto WSOP.

FINALE HEADS UP

1. Giuseppe Zarbo 26.000€ + Pacchetto WPT World Championship

2. Christian Coustan 13 208€

3. Julien Martini 6 100€

4. Johann Zeitoun 6 100€

5. Jeremy Palvini 2 700€

6. Leone Lombardozzi 2 700€

7. Nicolas Tytgat 2 700€

8. Ewen Trevidy 2 700€

Nella stessa kermesse si sta ora giocando l’evento Plo 8 Max che ha richiamato 87 giocatori. Sono rimasti i 9 che si contenderanno il titolo di Omaha in questo tavolo finale.

CHIPCOUNT FINAL TABLE PLO

1 Elie Nakache 527 000

2 Serge Monier 684 000

3 Tahar Said 660 000

4 Jonathan Benoit 225 000

5 Jacob Benchabat 431 000

6 Jean-Paul Pasqualini 382 000

7 Fabien Perrot 101 000

8 Quentin Roussey 1 168 000

9 Jonathan Therme 194 000

Poker Live 13 settembre 2023: al King’s è iniziato il Big Wrap PLO

Approposito di Omaha, al King’s Casino di Rozvadov il poker non manca mai. Appena archiviato l’Euro Poker Million da 1 milione garantito, ecco che inizia la kermesse per gli amanti della variante più popolare del Texas Hold’em, quella a quattro carte dell’Omaha nella serie di tornei Big Wrap PLO.

Si è iniziato con il €5.000 PLO Master che mette in palio €500.000 garantiti, un Prize pool anche superato con 128 entries che hanno prodotto €583.680 in palio. Il payout non è stato ufficializzato. Questo mercoledì inizia anche il €10.000 Diamond High Roller PLO dove sono attesi grandi nomi del poker mondiale, e grandi esperti Omaha.

Dario Alioto in corsa al Final Day

Al final day non poteva mancare lo specialista italiano più esperto e noto nell’Omaha, Dario Alioto, che raggiunge il final day, anche se ripartirà un pò indietro con 304.000 gettoni tra i 23 players left, molto lontano dal chipleader Patrick Rasmussen che ha imbustato 1.6 milioni in chips, con un netto vantaggio su Nikolaos Lampropoulos, 2° con 1.1 milioni, ma mai dare per spacciato Alioto che di PLO è stato campione alle WSOPE del 2007.

Completa il podio virtuale Nihad Kvrgic con 942K, di poco avanti sull’austriaco Jonas Kronwitter. Dominano gli scandinavi perché, oltre al chipleader norvegese, dal 5° al 7° posto troviamo due svedesi e un finlandese. Ecco la top-10 del chipcount.