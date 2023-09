Poker Live 14 settembre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov continua il The Grand Big Wrap PLO che richiamerà i più grandi specialisti di Omaha, e non poteva mancare Dario Alioto che chiude 10° al primo evento. E’ iniziato anche il Diamond High Roller da 10K. Si gioca Omaha anche al Championnat de France de Poker mentre dall’altra parte dell’oceano inizia la Poker Masters.

Poker Live 14 settembre 2023: PLO Master, Dario Alioto 10°

Dario Alioto chiude al 10° posto al €5.000 PLO Master, torneo che fa parte della ricca e spettacolare kermesse di Omaha (The Grand Big Wrap PLO) in corso in questi giorni al King’s Casino in Repubblica Ceca. Il primo ad esultare è stato il finlandese Joni Petteri Jouhkimainen che ha portato a casa la prima moneta da €154.900 dopo aver superato Nikolas Lampropoulos. Al greco runner up va un premio da €107.700.

Completa il podio il canadese Samuel Michael Fuller che incassa €71.200 di premio. Tornando ad Alioto, il 10° posto dello specialista palermitano gli vale un premio da €12.550. Ecco la top-10 finale di questo torneo:

Poker Live 14 settembre 2023: €10,000 Diamond High Roller

E’ iniziato anche il €10,000 Diamond High Roller con 2 milioni di euro garantiti. In 166 hanno partecipato a questo torneo, con circa la metà (80) che sono passati al day2, tra loro anche l’italiano Diego Montone che è circa a metà classifica con 138.500 chips, ben distante dal chipleader Viacheslav Osipov che guarda tutti dall’alto con i suoi 565K, staccando il tedesco Mahmoud Khatib, 2° con 452K.

TOP-10 CHIPCOUNT 10K DIAMOND

1 Viacheslav Osipov Russia 565,000

2 Mahmoud Khatib Germany 452,000

3 Tom-Aksel Bedell Norway 430,000

4 Petr Svoboda Czech Republic 429,500

5 Sebahattin Degermenci Germany 428,000

6 Alex Livingston Canada 414,000

7 Daniel Smuskovics Germany 400,000

8 Bernd Gleissner Germany 395,500

9 Hossein Ensan Germany 380,000

10 Samuli Sipila Finland 345,000

Spazio anche ad un pò di Texas Hold’em, sempre dalle sale del King’s, con il €230 ZTO$ che nonostante un buy-in popolare, garantisce comunque un bel gruzzoletto con €200.000 di montepremi, e al primo flight hanno partecipato in pochi (35 entries). Anche qui abbiamo un italiano protagonista, Michele Antonio Zafonti, che passa al day2 con 565.000 chips.

PLO anche al Championnat de France de Poker

E’ Omaha mania visto che non si gioca solo al King’s la variante con le quattro carte, ma anche in Francia, più precisamente al Championnat de France de Poker. L’altro giorno parlavamo della vittoria al torneo heads up di Giuseppe Zarbo, questa volta parliamo del €1.000 Pot Limit Omaha che si è concluso nella giornata di ieri.

Al torneo hanno partecipato 87 giocatori e a spuntarla è stato Jonathan Therme che ha battuto Tahar Said all’heads up conclusivo, con un tavolo finale molto interessante che contava anche Jean-Paul Pasqualini che si è arreso al 5° posto. L’inglese ha incassato la prima moneta da €20.400 e un altro pacchetto Wpt World Championship Wynn Las Vegas del valore di $12.000, proprio come Zarco.

FINALE PLO

1° Jonathan Therme €20.400 + pacchetto WPT World Championship

2° Tahar Said €14.584

3° Jacob Benchabat € 10.450

4° Fabien Perrot 7.450€

5° Jean-Paul Pasqualini €5.350

6° Elie Nakache 3.950€

7° Quentin Roussey €3.050

8° Jonathan Benoit €2.450

9° Serge Monier 2.050€

Poker Masters, tutto pronto a Las Vegas

Passiamo anche di la dall’oceano, nella mecca del gioco, Las Vegas, e in particolare gli studi di PokerGO dal Casino Aria, dove si svolgeranno la serie di tornei ricchissimi ed esclusivi del Poker Masters. Buy-in altissimi, grandi campioni e star in gioco e spettacolo assicurato per questa 8° edizione che si svilupperà dal 14 al 26 settembre.

Un pò come la green jacket nel golf ad Augusta, anche qui il migliore riceve il premio simbolico della Purple Jackets, ma i soldi in ballo sono tanti e sono assolutamente veri visto che si parla di 10 tornei No-Limit Hold’em con buy-in che vanno da $10.000 fino alla finalissima con buy-in da $50.000.