WSOPC Tallinn e Rozvadov. Il circuito minore delle World Series of Poker si divide in due, si continua a giocare a Tallinn e si inizia anche a Rozvadov. A Las Vegas vittoria di Andrew Lichtenberger alla Poker Masters nel giorno del suo compleanno.

WSOPC Tallinn e Rozvadov: nessun italiano in Estonia

Dopo il 3° posto di Michele Tocci all’evento da €350 e il 10° posto di Marco Baglioni all’evento #1.100, non si segnalano altri azzurri a spiccare in Estonia, alle WSOPC Tallinn.

Ora si fa sul serio con il Main Event da €1.100 di buy-in e con 1 milione di euro garantiti. Nei primi due dei quattro flight iniziali si contano 246 giocatori iscritti e in 105 sono passati al day2, con il giocatore di casa, Urmo Velvelt, chipleader con 293.000 gettoni.

WSOPC Tallinn e Rozvadov: si parte anche al King’s

Al via anche il WSOPC Rozvadov dal Kin’s Casino. Si parte con l’evento #1 €250 Mini Main Event che come sempre lascia in gioco al termine della giornata solo players già ITM. Al day1A ci sono stati 120 iscritti con 12 che passano il taglio, tra cui Michele Antonio Zafonti che con 269K è al 10° posto.

CHIPCOUNT DAY1-A

1 MeisterJohnny Germany 1067000

2 VIDENS Germany 680000

3 Sokratis Linaras Greece 633000

4 Christian Johann Aupers Germany 630000

5 Paul Bihl Germany 542000

6 Karl Raimund Specht Germany 511000

7 Heinz Josef Walter Schneider Germany 498000

8 Pavel Novotny Czech Republic 403000

9 Majlo Slovakia 375000

10 Michele Antonio Zafonti Italy 269000

11 Andre Schneider Germany 241000

12 SUPERMARIO Turkey 146000

Poker Masters: compleanno vincente per Luckychewy

Continuano i tornei della Poker Masters dai PokerGO Studios del Casino Aria di Las Vegas. Si è giocato anche il 5° evento, un altro $10.000 NLH e altri 84 campioni che si sono messi in gioco. Nel giorno del suo 36° compleanno Andrew Lichtenberger si fa un regalo da $204.000 vincendo il torneo su Brian Kim.

FINALE EVENTO #5 POKER MASTERS

1 Andrew Lichtenberger United States $204,000

2 Brian Kim United States $144,500

3 Daniel Lazrus United States $102,000

4 Niko Koop Germany $85,000

5 Brock Wilson United States $68,000

6 Koray Aldemir Germany $51,000