Poker Live 22 settembre 2023. Tanti azzurri protagonisti in giro per l’Europa. Si giocano i WSOPC di Tallinn e Rozvadov, ma è iniziato anche l’Estrellas a Malaga, e anche qui 8 italiani passano al day2, con Fabio Peluso (in foto) migliore della truppa azzurra.

Poker Live 22 settembre 2023: WSOPC Tallinn

Si continua a giocare in Estonia una delle due tappe europee in contemporanea per il WSOP Circuit, con il WSOPC Tallinn che ieri ha giocato i day1C e 1D Turbo del Main Event da €1.500 all’Olympic Park con 617 iscritti, ma la registrazione tardiva rimane aperta.

In corsa troviamo 7 italiani che passano il taglio. Il migliore è David Asquino che imbusta 125.500 chips. Vanno bene con 100K finali anche Claudio Cecchi ed Emanuele Mari mentre dietro seguono: Giovanni Memola (99.500), Luca Beretta (73.500), Giuseppe Rosa (61.000) e Michele Tocci (52.500).

Poker Live 22 settembre 2023: WSOPC Rozvadov

Un altro WSOP Circuit si sta giocando al King’s Casinò di Rozvadov. In attesa del torneo principale, ieri si è giocato il day1B del €250 Mini Main Event da 500K garantiti che ha visto 224 iscritti (344 gli entries totali al momento). In 23 sono passati al day2, già certi di essere a premio.

Marco Di Persio non manca mai al King’s e chiude la giornata con 347.000 gettoni, buoni per l’11° posto nel chipcount comandato dallo spagnolo Juan Villuendas Bermudez con 1.168.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

Juan Villuendas Bermudez Spain 1168000

Rama Prema Czech Republic 976000

DERFPFARRER ALFONSO Germany 959000

Dino Becirovic Montenegro 943000

Marcel Meusel Germany 736000

Filip Novak Czech Republic 679000

Borris Baumstark Germany 529000

Matan Nov Israel 506000

Asamina Germany 492000

Zdenék Dostál Czech Republic 405000

Estrellas Poker Tour Malaga al via

Sono iniziate le ostilità pokeristiche anche in Spagna, e per la precisione a Malaga, città ospitante del €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour, il circuito di poker live iberico promosso da Pokerstars che ha richiamato in tutto 44 giocatori e in 149 torneranno oggi al Casinò de Juego Torrequebrada per il day2.

Tra loro anche 8 italiani con Fabio Peluso migliore dei nostri con 162.300 chips. Poco dietro ci sono anche Alessandro Minasi (140.700) ed Enrico Mosca (136,800) che giocano un ottima prima giornata. Più indietro Flippo Lazzaretto (120.900), Alessandro Pichierri (119.000), Claudio di Giacomo (91.400), Giacomo Raddi (77.300) e a chiudere da corto Antonio Scalzi (20.000).

CHIPCOUNT AZZURRO

Fabio Peluso 162.300

Alessandro Minasi 140.700

Enrico Mosca 136.800

Filippo Lazzaretto 120.900

Alessandro Pichierri 119.000

Claudio Di Giacomo 91.400

Giacomo Raddi 77.300

Antonio Scalzi 20.000