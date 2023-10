Poker Live 9 ottobre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov si arriva al final day con 61 players left, 5 dei quali italiani, con un super Gianfranco Iaculli che riprenderà dal 2° posto nel chipcount. Intanto in Francia Alban Juen domina ancora alle FPS ma anche qui portiamo 5 azzurri ITM.

Poker Live 9 ottobre 2023: day2 WSOPC Main Event

Continua il €1.700 Main Event WSOPC al King’s che ha chiuso il 2° giorno di gioco lasciando in corsa 61 players left, 5 dei quali italiani. Si dimezza la truppa azzurra, ma abbiamo un super Gianfranco Iaculli che con 1.193.000 gettoni è al 2° posto nel chipcount, dietro al solo Adem Marjanovic, l’austriaco che guarda tutti dall’alto con 1.3 milioni in cuops.

L’Italia schiererà però anche Alessandro Pagliuso che in questa edizione WSOPC ha dimostrato di essere in grande forma, prima con un doppio podio al PLO, e ora in questo final day raggiunto al Main, dove ritroveremo anche Vittorio Maugini che con 684K è poco fuori dalla top-10. Segnaliamo infine Filippo Ragone con 378.000 e Fabio Peluso chiamato alla rimonta con 222.000.

Si riparte dal livello 6000/12000/12000 con una media di 445.082 gettoni per questo Main Event WSOPC che per la prima volta da quando si gioca al King’s non riesce a raggiungere il milione di euro garantito (circa 50K in meno) con 543 iscritti. Si gioca comunque per una prima moneta da €160.000 e un montepremi diviso tra i migliori 55, quindi saremo in piena bolla. I primi 12 classificati porteranno a casa anche il ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023 che è alle porte, visto che si giocherà sempre qui al King’s il prossimo novembre.

Chipcount Main Event WSOPC

La top-20 del chip count Main event WSOPC al termine del day2.

1-Adem Marjanovic Austria 1365000

2-Gianfranco Iaculli Italy 1193000

3-Yi Zhan Peng Taiwan, Province of China 911000

4-Jakob Madsen Denmark 856000

5- Peter Müller Germany 832000

6- BABO Bosnia and Herzegovina 825000

7-Dennis Jung Germany 797000

8- PFALZKIND Germany 754000

9-Samuel Ju Germany 724000

10- EAGLE STYLE Israel 719000

11-Martin Ilavsky Slovakia 707000

12- IPMAN Israel 697000

13- MC Germany 696000

14-Vittorio Maugini Italy 684000

15-Aliaksei Ivanou Belarus 670000

16- Pescaru X Romania 670000

17- 7andarRED Slovakia 660000

18- mcaflix Germany 635000

19-Cristian Dinu Cirja Romania 612000

20-Tudor Popa Romania 610000

Poker Live 9 ottobre 2023: FPS Aix-les-Bains

Passiamo oltre alpe alle France Poker Series con la tappa di Aix-les-Bains che è andata in archivio con la vittoria del giocatore di casa, Alban Juen, che ha dominato i 475 entries del €1.100 Main Event. Juen, che aveva già vinto quasi 86K con un 2° posto alle FPS dello scorso novembre 2022, ha vinto anche l”FPS High Roller allo Stade Jean Bouin per 81K di recente, e domenica ha incassato anche la prima moneta da €90.070 di questo torneo che ha letteralmente dominato visto che è stato in cima al chipcount praticamente dal primo giorno di gioco.

Al 2° posto Michael Smith, runner up per €56.290 e a completare il podio Julien Sottas per un premio da 40.210€. In Francia spazio anche per gli italiani; sono 5 gli azzurri a premio. Davide Ferrone al 19° posto è il migliore dei nostri ed incassa 3.850 euro, lo stesso premio vinto da Domenico Di Vito che era uscito poco prima al 20° posto, poi abbiamo Luca Sebastiani (25° per 2.910 euro), Stefano Mantovani (28° per 2.530 euro) e Vincenzo Petruzziello (40° per €1.920).

Prossimo appuntamento con le France Poker Series dal 10 al 19 novembre al Pasino Grand di Aix-en-Provence.

RISULTATI FINAL TABLE

1° Alban Juen €90.070

2° Michael Smith €56.290

3° Julien Sottas 40.210€

4° Ouajdi Mimouni 30.930€

5° Abdelkrim Harzallah €23.790

6° Mathieu Vizioz 18.300€

7° Karim Souaid €14.080

8° Paul-François Tedeschi €10.830

9° Cameron Charrier € 8.440