WSOPC Rozvadov 5 ottobre 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal King’s Casino con i Side event del circuito minore delle World Series of Poker, le WSOP Circuit. Ancora un 3° posto all’Omaha per Alessandro Pagliuso mentre Simone Andrian e Fabio Peluso sono in corsa al High Roller.

WSOPC Rozvadov 5 ottobre 2023: Highroller con pertugio7 e backdoorAK

Da Malta a Rozvadov il passo è breve e due big del poker azzurro si sono spostati dal Partypoker Millions di Malta, alle WSOP Circuit del King’s Casino, dove continuano i Side event in avvicinamento al torneo più atteso. Non mancano però i tornei comunque di valore, come questo €3.000 High Roller, 10° evento della kermesse.

Al termine della prima giornata rimangono in 13 e tra loro possiamo contare appunto su due italiani che si stanno mettendo in mostra spesso, sia online che live. Il primo è Simone Andrian che imbusta 950.000 gettoni ai piani alti del chipcount. Poco più indietro troviamo anche Fabio Peluso che con 545.000 chips cercherà di fare bene anche qui come a Malta.

Il torneo ha visto 51 entries per €150.000 di montepremi spartito tra i migliori 6 per un minimo di €9.975 e una prima moneta da €48.450.

Chipcount High Roller WSOPC

CHIPCOUNT FINAL DAY

Oleh Okhotskyi Ukraine 1360000

ALL-IN Germany 1200000

Robert Schulz Germany 1030000

Thomas Hofmann Switzerland 980000

Simone Andrian Italy 950000

Safwane Anwar Bahri France 885000

Marc Jonas Klausen Denmark 730000

Aleksandar Tomovic Serbia 585000

Samuel Ju Germany 560000

Fabio Peluso Italy 545000

Salih Atac Switzerland 525000

Maciej Jan Plocki Poland 465000

Kestutis Jungevicius Lithuania 385000

WSOPC Rozvadov 5 ottobre 2023: ancora Pagliuso al PLO

Non smette di sorprendere Alessandro Pagliuso che a poche ore di distanza dal 3° posto all’evento da €440 di Omaha, fa un altro 3° posto sempre alla variante con le quattro carte nell’evento #9 €2.000 PLO che ha visto 30 iscritti per €52.752 di montepremi.

L’italiano non riesce nemmeno questa volta a vincere il ring delle WSOPC, ma un altro podio a 24 ore di distanza rimane comunque una bella prova, anche se parliamo di tornei poco affollati. Pagliuso incassa comunque un premio da €10.450 mentre per il vincitore, il polacco Jacek Jerzy Piontke, c’è una prima moneta da €26.362. Si ferma al 2° posto lo svedese Johan Brandser per €15.818.

FINALE PLO €2.000

1 Jacek Jerzy Piontke Poland € 26.362

2 Johan Brandser Sweden € 15.818

3 Alessandro Pagliuso Italy € 10.545