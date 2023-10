Poker Live 13 ottobre 2023. Non solo EPT Cipro, ci sono altri tornei in giro per l’Europa, anzi per il mondo. Andiamo a vedere come è iniziato il Wolf Millionaire Rozvadov dal King’s mentre a Las Vegas altra vittoria di Nick Schulman al Pgt $10,200 Triple Stud Mix.

Poker Live 13 ottobre 2023: Wolf Millionaire Rozvadov, azzurri protagonisti

Al King’s Resort di Rozvadov si gioca il Wolf Millionaire e al €1.000 High Roller abbiamo ben 9 azzurri che passano il taglio dopo la prima giornata. Il migliore dei nostri è Christian Bertu con 189.000 chips, davanti a Marco Di Persio (172.000), ormai di casa e presenza fissa nei tornei al King’s, non poteva mancare questo evento.

Bene anche Eriknitro (144.500), Marcello Miniucchi (128.500), Luca Quarto (115.500), Bogdan Falconi (104.000) e Vincenzo Casiddu (103.000). Più corti, ma comunque in gioco, Renato Hysenbelli (71.000) e Stefano Niolu (63.000), in un torneo che al momento conta 177 iscritti e in 57 hanno raggiunto il day2

TOP-10 CHIPCOUNT HIGHROLLER

BobDBuilder Germany 408500

Rohat Arikan Germany 380000

Marius Alexandru Gicovanu Romania 349000

Oliver Paul Heidel Germany 327500

M.FISCHER Germany 295000

Giorgi Barabadze Georgia 241000

PEPA G. Czech Republic 229500

Giorgi Gorgaslidze Georgia 220000

Petr Bohuslav Czech Republic 192500

Christian Bertu Italy 189000

CHIPCOUNT AZZURRO

Christian Bertu 189.000

Marco Di Persio 172.000

Eriknitro 144.500

Marcello Miniucchi 128.500

Luca Quarto 115.500

Bogdan Falconi 104.000

Vincenzo Casiddu 103.000

Renato Hysenbelli 71.000

Stefano Niolu 63.000

Poker Live 13 ottobre 2023: €350 Main Event Wolf €1.000.000 GTD

Sempre per il Wolf Millionaire si sta giocando il €350 Main Event Wolf €1.000.000 GTD che ha visto i primi 4 (di 10) flight. Al Day1D altri 166 iscritti e pure qui ci mettiamo in mostra col chipleader di giornata, Massimo Navarra che è l’unico azzurro a superare il taglio, ma lo fa in grande stile, con 789.000 gettoni che valgono il primo posto nel chipcount.

CHIPCOUNT MAIN EVENT

Massimo Navarra Italy 789000

Jamel Ghizaoui France 755000

SPANIER Spain 627000

TURKEY Turkey 521000

EAGLE STYLE Israel 488000

Frank Daniel Schuler Germany 465000

Hovhannes Asatrjan Czech Republic 444000

Fabien Henry Baldelli France 377000

Maximilian Wick Germany 337000

Axel Bayout France 320000

Shawn Morales United Kingdom 308000

kenny mcCormick Germany 296000

Hacine Chatteur France 247000

Andreas Repp Germany 234000

Petr Rychly Czech Republic 183000

Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 150000

Mr. Funny 🙂 Israel 106000

Pgt Mixed Games: Nick Schulman si conferma al $10,200 Triple Stud Mix

Nick Schulman si conferma uno dei migliori giocatori al mondo nelle varianti Seven Card Stud, dopo la vittoria all’evento #5 del Pgt Mixed Games, il $10,200 Triple Stud Mix che ha visto la presenza di 40 campionissimi, per una prima moneta da $144.000, dopo che in estate aveva vinto il suo 4° braccialetto in carriera alle WSOP, portando a casa l’evento Wsop $1,500 Seven-Card Stud.

L’ultimo ad arrendersi è stato John Racener, un altro specialista degli Stud, ma che è stato superato all’heads up finale nel giro di Razz. A completare il podio un altro specialista di questa variante, Adam Friedman, poi arriva un costante Chino Rheem che infatti guida a leaderbord generale dove Schulman è salito al 4° posto (aveva già fatto un ITM all’evento #2 Big Bet Mix.

FINALE EVENTO #5 PGT

1st Nick Schulman United States $144,000

2nd John Racener United States $96,000

3rd Adam Friedman United States $64,000

4th Chino Rheem United States $44,000

5th Damjan Radanov Serbia $32,000

6th Ryan Miller United States $20,000

LEADERBOARD PGT Mixed Games II Series

Rank – Player – Wins – Cashes – Winnings – PGT Points

1 Chino Rheem 1 3 $287,000 287

2 David Funkhouser 1 1 $187,200 187

3 Dzmitry Urbanovich 1 1 $179,200 179

4 Nick Schulman 1 2 $166,800 167

5 Paul Volpe 0 1 $136,800 137

6 Daniel Negreanu 0 1 $117,600 118

7 Andres Korn 0 1 $114,000 114

8 Eli Elezra 0 2 $108,000 108

9 Anthony Zinno 0 2 $102,400 103

10 Adam Friedman 0 2 $98,200 98