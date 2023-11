Poker Live 13 novembre 2023. Tanto da parlare dopo un avvincente domenica di poker live in giro per il mondo. Al King’s Casino continuano le WSOPE 2023, con 17 azzurri ancora in corsa al Main Event, e Candido Cappiello (in foto by Manuel Kovska) sfiora il braccialetto al Turbo. Federico Castiglioni vince l’Estrellas Poker Tour a Siviglia mentre il NAPT Las Vegas finisce nelle tasche di Sami Bechahed.

Poker Live 13 novembre 2023: 17 azzurri in corsa al Main Event

Iniziamo ovviamente dal King’s di Rozvadov dove continuano le World Series of Poker Europe 2023, con un €10.350 Main Event da record con 817 iscritti che superano i 767 della scorsa edizione, e portano il montepremi a €7.761.500 con una prima moneta da 1 milione e mezzo! In 123 andranno a premio e al termine del day2 la bolla non è ancora scoppiata visto che si contano 191 players left. Il premio minimo è di €16.500.

Al comando del chipcount c’è il tedesco Keneshka Kabir con 1.6 milioni, ovvero 200 big blinds con cui iniziare il day3, ma dietro, molto vicino, c’è il primo dei 17 azzurri, uno scatenato Andrea Radicchi che gioca un grande day2 chiudendo intorno a 1.5 milioni in chips, per il 2° posto assoluto.

Nella top-10 ritroveremo anche Vito Vella per i nostri, che con 980K riprenderà dal 9° posto, ma attenzione anche a Nicola D’Anselmo che riprenderà bello comodo con 832K. Tra i migliori azzurri passano anche Vittorio Maugini e Dario Sammartino, entrambi sopra i 680K. Ci riprovano anche Andrea Dato (472.000) ed Ermanno De Nicola (472.000), protagonisti azzurri del poker live nell’ultimo periodo. Il più corto è Fabio Peluso, che con 77K sarà chiamato ad una giornata di rimonta importante.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Keneshka Kabir Germany 1,600,000

2 Andrea Radicchi Italy 1,502,000

3 Alexander Tkatschew Germany 1,277,000

4 Max Neugebauer Austria 1,180,000

5 Levan Rcheulishvili Georgia 1,170,000

6 Leon Sturm Germany 1,030,000

7 Bruno Desimoni Brazil 997,000

8 Vito Vella Italy 980,000

9 Alf Martinsson Sweden 976,000

10 Kasparas Klezys Lithuania 970,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Andrea Radicchi 1.502.000

Vito Vella 980.000

Nicola D’Anselmo 832.000

Vittorio Maugini 683.000

Dario Sammartino 681.000

Fabrizio Naselli 504.000

Andrea Dato 472.000

Ermanno di Nicola 472.000

Davide Muccini 350.000

Giuseppe Zarbo 328.000

Davide Suriano 303.000

Michele Tocci 300.000

Luigino Brandimarte 266.000

Michele Pucci 257.000

Fausto Tantillo 252.000

Alessandro Pagliuso 211.000

Fabio Peluso 77.000

Poker Live 13 novembre 2023: Candido Cappiello 2° al Turbo

Intanto che aspettiamo l’epilogo del Main Event, l’Italia sfiora un altro braccialetto alle WSOP 2023, più precisamente all’evento #14, il €1.000 NLH Turbo che ha richiamato 182 giocatori ai tavoli per 200K di montepremio diviso tra i migliori 28 ITM., e tra questi migliori c’è Candido Cappiello che però non riesce a vincere il duello finale col tedesco Bernd Gleissner e questo gli costa il braccialetto WSOP, oltre che quasi 20K di premio. Per il vincitore ci sono infatti €46.700 mentre al runner up azzurro ne vanno €28.800.

E pensare che il tavolo finale era quasi monopolizzato dai tanti italiani, e le prime 6 posizioni sono tutte un Italia-Germania. Portiamo al 4° posto Simone Piazzini, davanti ad Alessandro Predaroli in 5° posizione e a Veronica Tuscano al 6° posto, con un altra grande prestazione di una giocatrice italiana, dopo il 2° posto di Samantha Algeri ad un altro Turbo, il Bounty.

FINALE TURBO

1 Bernd Gleissner Germany €46,700

2 Candido Cappiello Italy €28,800

3 Moritz Dietrich Germany €20,650

4 Simone Piazzini Italy €15,050

5 Alessandro Predaroli Italy €11,200

6 Veronica Tuscano Italy €8,460

7 Angelos Michael Cyprus €6,500

8 James Chen Taiwan €5,100

9 Jan Bogas Czechia €4,075

Estrellas Poker Tour Siviglia: vince Federico Castiglioni

Si è concluso anche il tour principale della serie di tornei Pokerstars in terra spagnola, il €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour Siviglia, terra di conquista per il poker azzurro visto che a mettere le mani sulla prima moneta da €73.290 è Federico Castiglioni che batte il giocatore di casa, Adrian Andritz, nel testa a testa finale. A completare il podio un altro ottimo rappresentante del poker azzurro, Luca Delfino, che incassa €44.100.

FINALE ESTRELLAS SIVIGLIA

1 Federico Castiglioni 73.290 €

2 Adrian Andritz 46.800 €

3 Luca Delfino 44.110 €

4 Pablo Redrado 26.800 €

5 Antonio Galiana 20.700 €

6 Gisle Olsen 15.960 €

7 Esteban Maquilón 12.300 €

8 Henrik Juncker 10.100 €

9 Roberto Pires 8.420 €

NAPT Las Vegas 2023: vince Sami Bechahed

Si è concluso il torneo del ritorno di Pokerstars live negli Stati Uniti dopo 12 anni, il Northen American Poker Tour che ha avuto nel Main Event il suo epilogo. Il $1.650 NAPT Las Vegas dal World Resort è stato un successo di richiamo, affluenza e anche di grandi giocatori a stelle e strisce che non hanno perso l’occasione di mettersi in mostra.

Alla fine la vittoria va a Sami Bechahed, che succede così a Vanessa Selbst nell’albo d’oro, ultima a vincere nel lontano 2011 una tappa NAPT. Per Bechahed c’è una ricca prima moneta da 268.945 dollari mentre il runner up Jonathan Borenstein deve accontentarsi di $168,175 e a completare il podio arriva David Coleman. Da segnalare anche i piazzamenti al tavolo finale dello spagnolo Sergio Aido, e di Nick Schulman, rispettivamente 5° e 6°.

FINALE NAPT LAS VEGAS MAIN EVENT

1 Sami Bechahed United States $268,945

2 Jonathan Borenstein United States $168,175

3 David Coleman United States $120,130

4 Ping Liu United States $92,410

5 Sergio Aido Spain $71,080

6 Nick Schulman United States $54,680

7 Sandeep Pallampati United States $42,060