Poker Live 7 dicembre 2023. Il triple crown dei circuiti di poker live, in gioco tutti insieme per chiudere l’anno. A Praga è iniziato un EPT un pò in sordina con i primi eventi (Eureka e Mystery Bounty), alle Bahamas si gioca lo spettacolare WSOP Paradise mentre a Las Vegas sono iniziati i Side event che ci porteranno alla finalissima del WPT Championship. Inoltre segnaliamo l’ultimo ring vinto da un italiano alle WSOPC Sanremo, Rocco Criscio che vince il Bigstack.

Poker Live 7 dicembre 2023: EPT di Praga al via

Dall’Hilton Hotel sono iniziati i primi eventi del EPT Praga, aperto dal €1.100 Main Event Eureka che nei primi due flight ha richiamato solo 426 entries, con i numeri dei record (4.019 entries) molto lontani anche se c’è da giocare oggi il day1C. Intanto nelle prime due giornate si sono messi in gioco diversi azzurri, ma solo Mauro Fungo riesce a passare il taglio con 253.000 chips, tra i 63 players left che al momento hanno raggiunto il day2.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A EUREKA

1 Mircea Flutur Romania 772,000

2 Christian Ly France 571,000

3 Komil Khadimov Poland 493,000

4 João Mestre Ferreira Mexico 481,000

5 Joonas Helin Finland 411,000

6 Tomas Chmela Slovakia 363,000

7 Alejandro Vazquez Spain 344,000

8 Adrian Ibanescu Romania 316,000

9 Spiridon Apartoglou Greece 305,000

10 Roberto Corbelli Switzerland 295,000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B EUREKA

1 Ondrej Goetz Czechia 514,000

2 Ender Lacin Turkey 427,000

3 Nikolai Ogoltsov Czech Republic 361,000

4 Marius Irimia Romania 265,000

5 Bartlomiej Basiaga Poland 248,000

6 Konstantin Farber Germany 220,000

7 Eduardo Pereira Portugal 217,000

8 Fehim Hajdari Denmark 206,000

9 Aleksandar Batovac Germany 192,000

10 Samuel Fournier France 156,000

Molto deludente anche il €10.200 Mystery Bounty che ha visto la partecipazione di appena 17 giocatori. Forse il WSOP Paradise ha tolto molti regular high stakes alla competizione ceca dell’European Poker Tour. Al termine della prima giornata rimangono al tavolo in 9, con il lituano Deividas Daubaris chipleader davanti alla stella brasiliana, Pablo Brito Silva.

CHIPCOUNT MYSTERY

1 Deividas Daubaris Lithuania 553,500

2 Pablo Brito Silva Brazil 384,000

3 Hwany Lee South Korea 215,000

4 Robbie Toan Ireland 153,000

5 Teun Mulder Netherlands 126,000

6 Niklas Astedt Sweden 90,500

7 Aliaksandr Shylko Belarus 67,000

8 Steve O’Dwyer Ireland 59,000

9 Yulian Bogdanov Bulgaria 53,000

Poker Live 7 dicembre 2023: WSOP Paradise

Alle Bahamas continuano anche i tornei delle WSOP Paradise e l’evento #1 $1,500 Mystery Millions vinto da Jin Hoon Lee che batte un field da 3.446 entries che ha prodotto un Prize pool da $5,169,000 con una prima moneta da $420.000 che finisce nelle tasche del coreano, assieme alle taglie. Il runner up è Max Pinnola mentre sul gradino basso del podio troviamo una delle giocatrici più famose al mondo, Maria Ho.

FINALE EVENTO #1

1st Jin Hoon Lee South Korea $420,000

2nd Max Pinnola United States $257,100

3rd Maria Ho United States $200,000

4th Konstantin Maslak Russia $160,000

5th Drew Scott Canada $127,000

6th Thomas Santerne France $101,000

7th Kartik Ved India $80,000

8th Davidi Kitai Belgium $64,000

9th Hyunsup Kim South Korea $51,000

Si è giocato anche il day1B del Event #3: $25,000 GGMillion$ High Rollers Championship che ha portato gli iscritti a questo torneo a quota 533. In 67 sono passati e dopo la prestazione clamorosa di ieri di Jason Koon, questa volta segnaliamo l’ucraino Renat Bohdanov, già vincitore WSOP, come migliore di giornata. Al 2° posto troviamo un altro campione WSOP, il tedesco Daniel Smiljkovic.

Da segnalare l’ex campione del mondo argentino Damian Salas che riprenderà dalla terza posizione con poco meno di 3 milioni in chips. Niente da fare per Mustapha Kanit e Davide Suriano che risultano tra gli azzurri che hanno partecipato (come il meno noto Giovanni Paticchio) ma sono busted al day1.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B EVENTO #3

1 Renat Bohdanov 4,105,000

2 Daniel Smiljkovic 3,860,000

3 Jun Obara 3,705,000

4 Damian Salas 2,900,000

5 Brandon Wilson 2,800,000

6 Stephen Song 2,770,000

7 Rodrigo Seiji 2,750,000

8 Daniel Rezaei 2,520,000

9 Anatoly Zlotnikov 2,035,000

10 Jose Rodriguez Zurita 1,910,000

Poker Live 7 dicembre 2023: WPT Championship

Chiudiamo la triple crown dei tornei passando a Las Vegas dove si stanno giocando i primi tornei della tappa finale di stagione al World Poker Tour dal Wynn. Casino. Nella notte si è giocato il day1C del $1,600 Mystery Bounty che ha richiamato altri 1.848 giocatori, portando gli entries totali a 3.421 per un montepremi da $3,215,740 + $1,710,500 in bounty. Il migliore del terzo flight è Jarod Minghini che ha chiuso con 1 milione in chips tondo tondo. Ai piani alti, in top-10, riconosciamo anche John Monette e Jared Jaffe.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C BOUNTY

1- Jarod Minghini 1,000,000

2- Lenard Pisano 863,000

3- George Dolofan 600,000

4- Lawrence Ma 510,000

5- John Monnette 490,000

6- Fikret Kovac 470,000

7- Sina Mouloud 457,000

8- Jared Jaffee 440,000

9- Nipun Java 410,000

10- Farhad Jamasi 390,000

Si è concluso l’evento $1,100 PLO/NLH, e il migliore in questo mixed è stato Martin Kozlov che ha incassato la prima moneta da $74,373 dopo aver superato Ben Ludlow nel testa a testa finale, per il runner up c’è un premio da $50,754.

FINALE NLH/PLO

1st: Martin Kozlov – $74,373

2nd: Ben Ludlow – $50,754

3rd: Paul Roy – $37,601

4th: Ryan Christopherson – $27,869

5th: Mark Liedtke – $20,634

6th: Sami Shurbaji – $15,311

7th: Tony Hoang – $11,445

8th: Philip Shing – $8,727

9th: Stephen Ma – $6,796

WSOPC Sanremo 2023: l’ultimo anello va a Rocco Criscio

Vi dobbiamo il nome del vincitore dell’ultimo anello alle WSOP Circuit appena concluse a San Remo, e si tratta di Rocco Criscio che ha vinto l’8° e ultimo ring col successo al Wsop Circuit Sanremo Bigstack, battendo un field di 246 entries ed incassando la prima moneta da €7.253. Il runner up è Joaquin Gomes poi abbiamo Moncef Elalami a completare il podio. Alle sue spalle piazziamo tanti italiani, tra cui Flavio Ferraris in 4° posizione.

FINALE WSOPC SANREMO BIGSTACK

1. CRISCIO Rocco 7 253,60 €

2. GOMES Joaquim 6 000 €

3. ELALAMI Moncef 5 850 €

4. FERRARIS Flavio 4 700 €

5. DI GIORGIO Adriano 3 800 €

6. SPERANDEO Carlo 3 050 €

7. BOTTINI Maurizio 1 520 €

8. MORALES Alessandro 1 300 €

9. GEROSA Roberto 1 130 €

10. BENETEAU Jeremie 980 €