Poker Live 9 dicembre 2023. E’ un periodo ricchissimo questo finale di 2023 per il poker live. Si giocano in contemporanea i tre grandi circuiti. Vediamo gli ultimi aggiornamenti da EPT Praga, WSOP Paradise alle Bahamas e WPT Championship a Las Vegas.

Poker Live 9 dicembre 2023: Main Event Eureka

Iniziamo da EPT Praga perchè dopo un inizio in sordina, il €1.100 Main Event Eureka Poker Tour si è confermato una grande attrattiva e dopo i day1E e day1F arriviamo a 4.403 entries, quasi 400 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno. Gli italiani fanno come sempre la loro parte col 10% degli iscritti totali (solo la Germania è davanti con l’11%).

E sono anche tanti gli azzurri che ritroveremo al day2 tra i 659 players left a combattere per un montepremi da €4.226.880. In tutto sono 55 gli italiani ancora in corsa e già certi del premio minimo, anche se si punta ovviamente al sogno della prima moneta da €511,710. Da segnalare uno scatenato Fabiuo Peluso; backdoorAK chiude come 3° migliore di giornata al day1E mentre Agostino Ascone si mette in evidenza come 4° migliore del field nel day1F.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1E

3 FABIO PELUSO 622.000

4 DOMENICO FRISENNA 611.000

15 VINCENZO SCHIAVOTTIELLO 439.000

17 ERMANNO DI NICOLA 432.000

18 CANDIDO CAPPIELLO 431.000

19 ALESSANDRO MINASI 423.000

29 FRANCESCO DELFOCO 380.000

51 MICHAEL IBBA 279.000

79 NICULINA GRASU 218.000

87 ALESSANDRO PICHIERRI 207.000

89 DAVIDE MUCCINI 201.000

90 MASSIMO CHIERCHIA 198.000

94 STEFANO SCHIANO 191.000

107 DONATO DE BONIS 165.000

110 CLARA RIDOGARI 159.000

139 DANIELE TODESCHINI 120.000

161 MARTINO POZZI 104.000

174 ETTORE ESPOSITO 90.000

181 SOLIMAN MANFREDINI 82.000

183 ANDREA CARDINALI 75.000

189 PASQUALE BRACO 73.000

192 DAVIDE CEGLIA 73.000

195 ANTONINO VENNERI 67.000

196 ALFIO RAPISARDA 66.000

199 WALTER TRECCARICHI 65.000

200 CRISTIAN BATTAGLIA 62.000

208 SILVIO GIULIANO 50.000

210 SAMUELE MEZZANO 50.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1F

4 AGOSTINO ASCONE 473.000

15 MARCELLO MINIUCCHI 387.000

21 LEONARDO SABATINO 336.000

39 ALFONSO SIMONE 236.000

52 ALESSANDRO GIORDANO 197.000

68 MARTIN KLOTZ 156.000

100 FRANCO COZZULA 100.000

EPT Praga: Mystery Bounty a Tamas Adamszki

L’ungherese Tamas Adamszki batte la concorrenza di appena 35 iscritti e porta a casa il €10.200 Mystery Bounty per una prima moneta da €117,150 più le taglie. L’ultimo ad arrendersi è l’olandese Michel Molenaar che incassa €76,400 mentre a completare il podio c’è la stella brasiliana Pablo Brito Silva.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Tamas Adamszki Hungary €117,150

2 Michel Molenaar Netherlands €76,400

3 Pablo Brito Silva Brazil €52,600

4 Deividas Daubaris Lithuania €39,050

5 Niklas Astedt Sweden €30,550

6 Yulian Bogdanov Bulgaria €23,750

Poker Live 9 dicembre 2023: WSOP Paradise

Alle Bahamas va in archivio anche l‘Event #3: $25,000 GGMillion$ High Rollers Championship, torneo delle WSOP Paradise che ha richiamato 533 entries per più di $13 milioni di montepremi, vinto da Samuel Mullur. L’austriaco porta a casa il braccialetto e una ricca prima moneta da $2,726,300 dopo aver superato l’americano Frank Brannan, davanti ad un altro europeo, Daniel Smiljkovic.

Ai piedi del podio troviamo il campione del mondo 2020, Damian Salas. Austria protagonista visto che piazza anche Klemens Roiter al tavolo finale, al 6° posto per quasi mezzo milione di dollari, davanti alla star spagnola Adrian Mateos.

FINALE 25K HIGH ROLLER

1st Samuel Mullur Austria $2,726,300

2nd Frank Brannan United States $1,684,500

3rd Daniel Smiljkovic Germany $1,192,300

4th Damian Salas Argentina $856,800

5th Arunas Sapitavicius Lithuania $625,400

6th Klemens Roiter Austria $463,700

7th Adrian Mateos Spain $349,400

8th Matthew Stumpf Canada $267,500

9th Renat Bohdanov Ukraine $208,300

All’Atlantis Resort si è concluso anche l‘Event #4: $1,000 Mini Main Event e qui la vittoria da $334.380 va al canadese Martin Raus che ha battuto l’agguerrita concorrenza di 2.234 entries per un Prize pool da $2,234,000. L’ultimo ad arrendersi è stato il ceco Josef Snejberg che si consola comunque con $194.800.

FINALE MINI MAIN EVENT

1 Martin Raus Canada $334,380

2 Josef Snejberg Czech Republic $194,800

3 Michael Acevedo Costa Rica $143,200

4 Jackson Santos Brazil $106,300

5 Seyoon Lim Korea $79,700

6 Ami Barer Canada $60,300

7 Yuzhou Yin China $46,100

8 Liviu Bartha Romania $35,600

9 Guoliang Wei China $27,700

140 giocatori hanno accettato la sfida dell’Event #5: $25,000 High Roller PLO e la stella del Omaha è il greco Nikolaos Lampropoulos che fa un colpaccio da $871.600 dopo aver battuto un giocatore navigato come Dan Shak che si accontenta di $537,900.

FINALE HIGH ROLLER PLO

1 Nikolaos Lampropoulos Greece $871,600

2 Dan Shak United States $537,900

3 Imad Derwiche France $397,700

4 Tyler Brown United States $297,400

5 Nick Schulman United States $225,000

6 Michael Moncek United States $172,300

7 Matthew Wantman United States $133,500

8 Yuri Dzivielevski Brazil $104,700

Poker Live 9 dicembre 2023: WPT Championship

Al Wynn di Las Vegas si gioca il $1,100 WPT Prime Championship con 3.834 entries al momento, ma si potrebbero battere i numeri dello scorso anno, alla prima edizione del gran finale del circuito secondario di WPT che abbiamo visto e seguito anche in Europa (pure a San remo), il Prime appunto.

Si inizia ad entrare nel vivo, in attesa del gran finale da 25K della stagione World Poker Tour, ma tornando al Prime, segnaliamo Adam Thaggard come migliore del day1A con 1.706.000. Attenzione a Michael Rossitto che ha già aperto la kermesse con una vittoria importante qui al Wynn, e che si candida ad essere protagonista anche in questo evento visto che ha chiuso la prima giornata in top-10 con 816K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A PRIME CHAMPIONSHIP

1. Adam Thaggard – 1,706,000

2. Daniel Maor – 1,358,000

3. Weiyi Zhang – 1,034,000

4. Brayan Solis – 951,000

5. Connor Curtis – 856,000

6. Jose Jaraiz – 820,000

7. Michael Rossitto – 816,000

8. Montois Julien – 797,000

9. Kenny Huynh – 768,000

10. Voytek Glab – 742,000

Al day1B è invece Matias Gabrenja a staccare di pochissimo Zyad Qasem e Denis Lee. Non si segnalano italiani al momento, nemmeno Alessio Isaia che avevamo visto partecipare a qualche side event, senza grandi soddisfazioni, ma sul fronte azzurro saremo più precisi nei prossimi giorni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B PRIME CHAMPIONSHIP

1 Matias Gabrenja 1,135,000

2 Zyad Qasem 1,133,000

3 Denis Lee 1,056,000

4 Albert Tapia 988,000

5 Calvin Anderson 978,000

6 David Gonia 930,000

7 Miklos Zsuffa 842,000

8 Andre Rieder 788,000

9 Harutyun Gevorgyan 782,000

10 Daniel Lowery 772,000