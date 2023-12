EPT Praga 11 dicembre 2023. Gli ultimi aggiornamenti dalla capitale della Repubblica Ceca dove continuano i Side event dell’European Poker Tour, e oggi inizia anche il Main Event. Intanto l’Italia tifa Antonino Venneri al tavolo finale del Eureka e i 17 azzurri, guidati da Nicola Grieco (in foto) al High Roller.

EPT Praga 11 dicembre 2023: Venneri al final table Main Event Eureka

All’EPT Praga si entra nel vivo visto che è al via il Main Event, ma prima c’è da parlare dei ricchi Side, per esempio il €1.100 Main Event Eureka Poker Tour che è arrivato al tavolo finale, e in corsa ritroveremo anche un italiano, Antonino Venneri, che è tra i 9 players left arrivati dopo una maratona di poker in un torneo che ha visto 4.403 iscritti.

Erano 55 gli italiani in corsa ad inizio del day2, ma solo Venneri è riuscito a raggiungere il tavolo finale e oggi giocherà per una prima moneta da €511,710 mentre tutti i giocatori hanno già garantiti 45K in tasca. Abbiamo detto della lunga lista di ITM azzurri, l’ultimo dei quali è stato Agostino Ascone che ha raggiunto il 23° posto per €15.580 di premio. Da segnalare anche l’ennesimo piazzamento di Marco Di Persio al 56° posto per €7.860, la stessa cifra che intasca Candido Cappiello che nei primi giorni era stato protagonista assoluto tra gli azzurri in questo torneo.

Il tavolo finale riprenderà dal livello 34, 150.000-300.000 big blind ante 300.000, con Venneri che ha in dotazione circa 10 milioni in chips che lo faranno riprendere dal 6° posto mentre il chipleader è il polacco Remigiusz Wyrzykiewicz con quasi 26 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT MAIN EVENT EUREKA

1 Remigiusz Wyrzykiewicz Poland 26,825,000

2 Miroslav Forman Czechia 25,820,000

3 Alexander Tkatschew Austria 22,400,000

4 Eduardo Pereira Portugal 13,000,000

5 Ercan Atmaca Netherlands 12,400,000

6 Antonino Venneri Italy 10,100,000

7 Viktor Jensen Sweden 8,625,000

8 Catalin Moraru Romania 6,625,000

9 Radek Jantos Czechia 6,300,000

PAYOUT FINAL TABLE MAIN EVENT EUREKA

1 €511,710

2 €306,790

3 €219,120

4 €168,570

5 €129,680

6 €99,750

7 €76,720

8 €59,010

9 €45,400

EPT Praga 11 dicembre 2023: italiani scatenati anche al HR Eureka

E’ iniziato il €2.200 High Roller Eureka Poker Tour che ha richiamato 1.478 iscritti per un montepremi da €2.837.760, diviso tra i 211 players left che ritroveremo al day2, e tra loro ci sono anche 17 azzurri tutti ITM. Alcuni di loro puntano in alto visto che Nicola Grieco, per esempio, con 736K, riprenderà dal 3° posto assoluto del chipcount, dietro al solo a Jovan Kenjic, il migliore del day1A con 806, e a Sebastian Mortensen, il migliore del day1B con 794K.

In top-10 anche Luigi D’Alterio che con 631K riprenderà dalla 6° posizione, mentre Giorgio Donzelli è appena fuori dalla top-10, in 11° posizione con 524.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER EUREKA

1 Jovan Kenjic 806,000

2 Sebastian Mortensen 794,000

3 Nicola Grieco 736,000

4 Harun Ertural 712,000

5 Yaroslav Shkliar 641,000

6 Luigi D’Alterio 631,000

7 Dorian Melchers 595,000

8 Jens-Florian Mueller 560,000

9 Hussein Abud 547,000

10 Juhani Rantala 527,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Nicola Grieco 736.000

Luigi D’Alterio 631.000

Andrea Crobu 260.000

Marco Regonaschi 257.000

Eugenio Sanchioni 223.000

Michele Guerrini 163.000

Ermanno di Nicola 132.000

Giovanni Logarzo 111.000

Giuseppe Di Taranto 104.000

Simone Alessi 88.000

Domenico Cancro 88.000

Francesco Delfoco 72.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Giorgio Donzelli 524.000

Giovanni Petroni 174.000

Michele Nizzardelli 165.000

Giuliano Bendinelli 138.000

Umberto Ruggeri 12.000

€50,000 EPT Super High Roller: Mokri al comando

Chiudiamo parlando del €50,000 EPT Super High Roller che ha visto solo 20 entries al day1, e in 11 ritorneranno per la seconda giornata. I numeri non sono ancora ufficiali, come il Prize pool e il payout, visto che le registrazioni rimangono aperte anche oggi per l’inizio del day2 che riprenderà col norvegese Kayhan Mokri al comando con 813K. Staccato Steve O’Dwyer che troviamo 2° con 691K, di poco avanti ad un altro grande nome del poker mondiale, lo spagnolo Juan Pardo che ha imburrato 658.000 chips.

CHIPCOUNT HIGH ROLLER 50K

1 Kayhan Mokri Norway 813,000

2 Steve O’Dwyer Ireland 691,000

3 Juan Pardo Spain 685,000

4 Tamas Adamszki Hungary 564,000

5 Jules Dickerson United Kingdom 521,000

6 Laszlo Bujtas Hungary 439,000

7 Gregoire Auzoux France 425,000

8 Vladimir Troyanovskiy Russia 291,000

9 Dimitar Danchev Bulgaria 280,000

10 Teun Mulder Netherlands 195,000

11 Yuto Suzuki Japan 89,000