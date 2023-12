Poker Live 13 dicembre 2023. Jacopo Achille nella top-10 dei 59 players left che superano il day2 del Main Event WSOP Paradise, dove è ancora in gioco pure Mustapha Kanit (in foto). Intanto a Las Vegas Zlatin Penev si ferma al 32° posto del WPT Prime per $35,200 di premio. E’ iniziato il Main Event del WPT Championship.

Poker Live 13 dicembre 2023: $5,000 Main Event Championship WSOP Paradise

Si è concluso il day2 del $5,000 Main Event Championship dall’Atlantis Resort & Casino, una giornata che riprendeva con 447 giocatori, ma solo in 59 passano il taglio verso il day3, con al comando il brasiliano Henrique Lessa.

Protagonisti anche gli italiani, in particolare Jacopo Achille che chiude con più di 4 milioni in gettoni, per il 9° posto nel chipcount generale dove troviamo anche Mustapha Kanit, un pò più indietro al 24° posto con 2,340,000.

Passano il taglio altri big come Vitor Dzivielevski, al 8° posto appena davanti ad Achille, ma anche Mikita Badziakouski (2,000,000), David Peters (2,530,000) e Sam Greenwood (1,190,000). Niente da fare invece: Damian Salas, Josh Arieh, David Williams, Alexandra Botez e Daniel Negreanu.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Henrique Lessa Brazil 8,640,000 108

2 Adam Walton United States 8,480,000 106

3 Rui Sousa Portugal 8,085,000 101

4 Stanislav Zegal Russia 7,625,000 95

5 Troy Quenneville Canada 6,365,000 80

6 Ramin Hajiyev Azerbaijan 5,765,000 72

7 Joseph Lebrun United States 5,065,000 63

8 Vitor Dzivielevski Brazil 4,360,000 55

9 Jacopo Achille Italy 4,060,000 51

10 Frank Lagodich United States 3,670,000

Poker Live 13 dicembre 2023: Event #15: $10,000 High Roller 6-Handed WSOP Paradise

In archivio anche il day1 del Event #15: $10,000 High Roller 6-Handed che ha richiamato 134 giocatori, ma i numerino sono ancora ufficiali visto che rimangono aperte le registrazioni tardive.

In 60 passano alla seconda giornata con un ottimo Jean-Noel Thorel che si lascia alle spalle Yuri Dzivielevski e Mike Watson. Passa da corto con 89.000 anche Daniel Negreanu a cui non è andato bene in Main Event con l’eliminazione al day2 come abbiamo visto.

WPT Championship: Penev chiude 32° al Prime

Si chiude il day3 del $1.100 WPT Prime Championship dal Wynn Casino di Las Vegas che lascia in gioco solo i 9 finalisti che si giocheranno la prima moneta da $1,386,280. Purtroppo non ci sarà Zlatin Penev che chiude la sua corsa al 32° posto, in un torneo comunque da più di 10 mila iscritti, una bella prova per bulgaro98 che vale più di 35K.

Al comando c’è Jon Glendenning ma resiste anche Calvin Anderson, chipleader della giornata precedente, e ci saranno pure Valeriy Pak, vincitore di un WPT Deepstack, e Mukul Pahuja, WPT Player of the year, anche se è ai piani bassi del chipcount.

CHIPCOUNT WPT PRIME

Jon Glendenning72,600,000

Jay Lu 67,900,000

Calvin Anderson 61,200,000

Valeriy Pak 60,200,000

Bob Buckenmayer 46,600,000

Aaron Pinson 45,900,000

Yuebin Guo 32,600,000

Mukul Pahuja 17,900,000

Tri Dao 16,500,000

Intanto è iniziato anche il torneo più atteso, il $10,000 WPT World Championship che al day1A ha richiamato 202 giocatori. Sono presenti quasi tutti i big del poker americano, come Erik Seidel che, dopo aver vinto il suo 10° braccialetto alle Bahamas, è volato a Las Vegas per questo gran finale del World Poker Tour, ma è stato eliminato durante la prima giornata, una giornata dominata da Jeff Hakim che imbusta quasi 1 milione in chips.

Chiudiamo con gli ultimi aggiornamenti dal Side event WC $1.100 HORSE Championship dove si sono ritrovati alcuni dei migliori variantisti come Maxx Coleman, Adam Friedman e John Monnette per citare i più importanti ai piani alti del chipcount comandato da David Hoag. In 56 giocatori torneranno per il day2, ma solo in 32 andranno a premio, con una prima moneta da $60,240.