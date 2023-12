EPT Praga 14 dicembre 2023. L’azione dall’Hilton Hotel di Praga continua serrata e lo spettacolo non manca, non solo al Main Event che chiude numeri da record (e mandiamo 14 azzurri verso il day3) ma anche al €25K High Roller dove un caldissimo Camosci torna sul podio, al Mystery dove passano 13 italiani e anche al PLO dove lo specialista Dario Alioto sfiora la picca chiudendo al 3° posto.

EPT Praga 14 dicembre 2023: Main Event day2

Iniziamo il nostro report del EPT Praga 2023 ovviamente dal day2 del €5.300 Main Event, torneo che batte il record dello scorso anno grazie a 1.285 iscritti per un montepremi di 6.232.250 euro diviso tra 191 posizioni ITM. Il premio minimo è di 8.420 euro (che finiscono nelle tasche di Michele Guerrini che viene eliminato) mentre la prima moneta supera il milione di euro.

Saranno almeno 14 gli azzurri ancora in corsa sui 175 players left che ritroveremo al day3, sui 35 italiani che iniziavano la giornata. Il migliore dei nostri è Marco Regonaschi con 425.000 chips, seguito da Eugenio Sanchioni a 324.000. Tutti però si accodano al belga Arthur Thiriart con 959.000, coni lo solo Duco ten Haven a tenere il passo sopra i 900K, staccando un altro olandese, Dejan Jakovljevic che troviamo al 3° posto con 684K. Tra i big resiste, e anche bene, Steve O’Dwyer con 471,000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Arthur Thiriart Belgium 959,000

2 Duco ten Haven Netherlands 920,000

3 Dejan Jakovljevic Netherlands 684,000

4 Jacob Amsellem France 680,000

5 Jovan Kenjic Serbia 679,000

6 Jon Kyte Norway 615,000

7 Grigorii Rodin Russia 602,000

8 Andraz Gognjavec Slovenia 571,000

9 Ferdinando D’Alessio Belgium 560,000

10 Max Neugebauer Austria 559,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Marco Regonaschi 425.000

Umberto Ruggeri 391.000

Eugenio Sanchioni 324.000

Francesco Gisolfi 321.000

Luigi D’Alterio 314.000

Stefano Rege Gianas 277,000

Marcello Miniucchi 239.000

Vito Vella 207.000

Dario Sammartino 188.000

Alessandro Minasi 149.000

Ermanno Di Nicola 68.000

Claudio Di Giacomo 56,000

Luca Guglielmoni 34,000

Ettore Esposito 23.000

PAYOUT MAIN EVENT

1 €1,030,000

2 €643,000

3 €459,240

4 €353,240

5 €271,660

6 €209,000

7 €160,750

8 €123,600

9 €95,000

10-11 €73,160

12-13 €60,960

14-15 €50,800

16-17 €42,320

18-20 €36,780

21-23 €31,980

24-27 €27,800

28-31 €24,180

32-39 €21,000

40-55 €18,260

56-71 €15,900

72-95 €13,840

96-119 €12,020

120-143 €10,480

144-183 €9,100

184-191 €8,420

EPT Praga 14 dicembre 2023: Misteri Bounty

Azzurri protagonisti anche al €3.000 Mystery Bounty EPT Praga che ha visto 642 iscritti per un montepremi da €1.105.104. In 159 passano al day2, e tra loro ci sono 13 italiani. Guida la truppa azzurra Nicola Grieco con 223.500 chips, ma imbusta bene anche Fabio Peluso, senza dimenticare Alessandro Pichierri che cerca un altra picca dopo aver vinto il €2.100 NLH. Comanda il danese Fehim Hajdari con 310K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Fehim Hajdari Denmark 310,000

2 Alexandru Danes France 306,500

3 Gab Yong Kim South Korea 301,500

4 Adam Martinsson Sweden 299,000

5 Anton Kotliar Israel 295,000

6 Alvaro Gomez Spain 276,000

7 Razvan Sabau Romania 270,500

8 Julien Sitbon France 238,500

9 Moonho Seo South Korea 235,000

10 Andre Sammour Lebanon 232,500

CHIPCOUNT AZZURRO

Nicola Grieco 223.500

Fabio Peluso 174.000

Roberto Musu 154.000

Alessandro Pichierri 146.000

Francesco Blasio 127.000

Davide Muccini 124.000

Piero Alioto 116.500

Eros Calderone 110.500

Francesco Delfoco 110.000

Andrea Crobu 91.000

Roberto Forestiero 59.500

Tiziano Di Romualdo 55.000

Luigi Guida 54.500

Enrico Camosci ancora a podio, Dario Alioto sfiora la picca PLO

Dopo il 3° posto al Mystery da 10K, Enrico Camosci si conferma on-fire e fa podio anche al ricco €25.000 High Roller Turbo con 28 iscritti che hanno formato un montepremi da €682.280. Il bolognese è incontenibile e firma il 3° tavolo finale in poco più di 24 ore, incassando altri €109.200 di premio, battuto solo da Paulius Plausinaitis che incassa la prima moneta da €255.480 e da Daisuke Ogita, e mettendosi alle spalle due mostri sacri come Andras Nemeth ed Ole Schemion.

FINALE 25K HIGH ROLLER

1 Paulius Plausinaitis 255.480€

2 Daisuke Ogita 164.700€

3 Enrico Camosci 109.200€

4 Andras Nemeth 79.000€

5 Ole Schemion 63.900€

Si è concluso anche il €1.100 Pot Limit Omaha dove schieravamo un pezzo da novanta della variante con le quattro carte, Dario Alioto, che arriva al final table e sfiora la picca, chiudendo anche lui al 3°posto per €20.740. Il successo va al norvegese Tobias Leknes che incassa la prima moneta da €46.380 dopo aver battuto il greco Konstantinos Tzimas che si accontenta di quasi 30K di premio. Nella giornata di ieri avevamo in corsa altri due italiani che finiscono lontani dal tavolo finale, ma comunque a premio: Marco Di Persio (14° posto per €3.800€) e Giovanni Agliozzo (28° per €1.900).