EPT Praga 13 dicembre 2023. Michele Nizzardelli squalificato dal Main Event per una testata ad un avversario. All’Hilton Hotel ieri è successo di tutto: un super Dario Sammartino (in foto repertorio) al day1B, ma anche la vittoria della picca ad un Side event per Alessandro Picchieri, in un final table in cui troviamo anche uno scatenato Enrico Camosci che aveva appena chiuso al 2° posto il Mystery Bounty.

EPT Praga 13 dicembre 2023: day1B Main Event

All’Hilton Hotel continua il €5.300 Main Event EPT Praga con un day1B che ha richiamato altri 838 giocatori perun totale di 1.250 entries, numeri non ancora definitivi visto che la registrazione tardiva rimane aperta per i primi livelli del day2 e con altre 18 iscrizioni potremmo vedere un altro record a questo torneo, superando i 1.267 iscritti da record proprio dello scorso anno.

In tutto sono passati 427 giocatori totali al day2, e tra loro 35 azzurri. Dalla giornata di ieri infatti passano altri 25 italiani con un super Dario Sammartino che guida la truppa azzurra con 290.000 gettoni, buoni anche per il 7° posto nel chipcount totale comandato da Daniel Koloszar, unico sopra i 300K.

Buone prestazioni anche da parte di Michele Guerrini ed Eugenio Sanchioni. Altri nomi importanti del poker azzurro che ritroveremo al day2, come Luigi D’Alterio, Luca Moschitta, Alessandro Minasi ed Andrea Benelli.

Non ci sarà sicuramente Michele Nizzardelli, il miglior ITM al Eureka High Roller di cui parlavamo ieri, un 9° posto per €43.300, ma che è stato protagonista di una scena incresciosa, fino alla squalifica completa dal torneo, una cosa che nel poker è molto rara. In questo caso al tavolo tra Nizzardelli e Ghattas Kortas c’è stato un alterco, gli animi si sono scaldati e l’italiano ha tirato una testata all’avversario, mandandolo ko in un primo momento. Raggiunto subito dalla sicurezza, Nizzardelli è stato subito allontanato e ora rischia il ban permanente da EPT o anche conseguenze legali peggiori. Assurdo.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Daniel Koloszar Hungary 304,500

2 Mercedes Osti France 285,000

3 Jon Kyte Norway 245,500

4 Omar Eljach Sweden 244,500

5 Niall Farrell United Kingdom 243,500

6 Davis Mihelsons Latvia 240,000

7 Dario Sammartino Italy 236,000

8 Wouter Beltz Netherlands 235,000

9 Cesar Garcia Spain 230,500

10 Mehdi Senhaji Morocco 216,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Dario Sammartino 290.000

Michele Guerrini 170.500

Eugenio Sanchioni 154.500

Vito Vella 134.500

Diego Montone 121.000

Marco Regonaschi 109.500

Luigi D’Alterio 104.500

Luca Guglielmoni 103.500

Luca Moschitta 100.000

Alessandro Minasi 93.500

Andrea Benelli 86.500

Francesco Gisolfi 76.000

Ettore Esposito 74.500

Italo Raillo 70.000

Eros Calderone 69.500

Luca Bartolacci 61.500

Alessandro Giordano 59.500

Marcello Miniucchi 52.000

Antonio Menga 51.000

Gianas Rege 51.000

Stefano Schiano 44.500

Davide Serafino 42.500

Samuele Lo Presti 42.000

Ermanno Di Nicola 41.500

Nicola Spallanzani 40.000

Filippo Gandini 38.000

Filippo Russo 32.000

Alessandro Barone 27.000

EPT Praga 13 dicembre 2023: Camosci runner up al Mystery

Si è concluso il €10.200 Mystery Bounty e purtroppo Enrico Camosci arriva ad un passo dalla picca, chiudendo al 2° posto. Il bolognese di stanza a Malta si arrende solo all’heads up finale contro Oleg Vasylchenko che tra prima moneta e taglie incassa in tutto €154.673. Per Camosci c’è un premio da €58.277 ma nessuna taglia, dopo un deal ICM con l’ucraino.

FINALE MYSTERY

1 Oleg Vasylchenko Ukraine €69,673* €80,000 €154,673

2 Enrico Camosci Italy €58,277* €0 €58,277

3 Elias Gutierrez Spain €38,150 €200,000 €238,150

4 Marcelo Bonanata Uruguay €28,950 €0 €28,950

5 Dimitar Danchev Bulgaria €22,350 €0 €22,350

6 Masato Kashiwabara Japan €17,100 €0 €17,100

7 Paul Newey England €13,150 €0 €13,150

8 Antoine Labat France €10,550 €0 €10,550

Alessandro Picchierri vince la picca al €2.100 NLH

Lo abbiamo conosciuto come grande giocatore online col nick name deneb93, ma negli ultimi anni si è affermato anche live, parliamo di Alessandro Pichierri che ha portato a casa la picca del torneo €2.100 NLH, superando un Field da 119 iscritti per quasi 60K di premio. Per Picchieri c’è anche un premio da quasi 60K dopo aver superato Albertus Stegeman nel testa a testa finale. Da segnalare uno scatenato Enrico Camosci che dopo il 2° posto al Mystery si ributta nella mischia a questo torneo e centra un altro tavolo finale col 7° posto per €9.500 di premio.

FINALE €2.100 NHL

1 Alessandro Pichierri €59.060

2 Albertus Stegeman €36.940

3 Seamus Cahill €26.380

4 David Jeyan Vinayagamoorthy €20.300

5 Evgenii Bukharkov €15.600

6 Johan Victor Espholm €12.000

7 Enrico Camosci €9.500

8 Krasimir Zdravkov Neychev €7.900

9 Atanas Malinov €6.600